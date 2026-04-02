Thời tiết ngày 2/4: Nắng nóng cục bộ gia tăng, nhiều khu vực có mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với xu thế tăng nhiệt vào ban ngày, trong khi mưa dông vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nền nhiệt cao hơn, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Người dân cần lưu ý sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi duy trì trạng thái thời tiết đặc trưng của giai đoạn giao mùa, với mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Nền nhiệt tại khu vực này có xu hướng tăng nhẹ trong những ngày tới.

Ảnh:TTXVN

Tại các khu vực còn lại trên cả nước, thời tiết nhìn chung ổn định vào ban ngày với nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục là khu vực có nền nhiệt cao, nắng nóng diễn ra trên diện rộng. Chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, đồng thời có biện pháp phòng tránh kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

