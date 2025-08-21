Thời tiết ngày 21/8: Bắc bộ mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/8, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi. Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn: Tân Lập (Tuyên Quang) 116,6mm, Phủ Thông (Thái Nguyên) 61,2mm, Bình Thắng (TP Hồ Chí Minh) 102,2mm.

Dự báo trong 24 giờ tới (chiều và đêm 21/8), vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng nóng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 80mm.

Bắc Bộ nhiều nơi có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 80mm/3 giờ, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trên biển, tại khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long đã có mưa rào và dông rải rác. Trong 24 giờ tới, mưa dông tiếp tục diễn ra ở Bắc vịnh Bắc Bộ, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.

Trong mưa dông, có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao từ 1,0–2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, nhằm bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Nam); đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn