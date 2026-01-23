Thời tiết ngày 23/1: Rét hại bao trùm Bắc Bộ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác, nền nhiệt giảm phổ biến từ 2–5 độ C so với những ngày trước đó.

Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, rét đậm, rét hại đã xảy ra trên diện rộng. Riêng các tỉnh Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Dự báo trong sáng 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi còn lại ở Trung Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4, trời rét buốt, đặc biệt về đêm và sáng sớm. Trong ngày và đêm 23/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Bắc Bộ rét đậm, rét hại đã xảy ra trên diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10–12 độ C; vùng núi từ 6–9 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 3 độ C, tiềm ẩn nguy cơ băng giá, sương muối. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12 độ C, người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.

Trên biển, hiện nay khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo ngày và đêm 23/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa tiếp tục có gió mạnh, sóng lớn, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 19-22 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C; phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

