Thời tiết ngày 29/7: Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 38 độ C

{title}
{publish}
{head}
Ngày và đêm 29/7, các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ.
Ô là công cụ hữu hiệu nhất để tránh nắng của người đi bộ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/7, các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, ngày và đêm 29/7, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm) - thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Thời tiết các khu vực ngày 29/7:
Thủ đô Hà Nội
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 36-38 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế
- Ngày nắng, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng Thanh Hóa, Nghệ An 35-37 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên
- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ
- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất: 29-32 độ C.
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C.
Thời tiết trên biển ngày và đêm 29/7, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-5,0m.
Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Nguồn TTXVN
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
baophutho.vn Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn...
baophutho.vn Những ngày qua, xã Liên Sơn đã chủ động kiểm soát từng điểm có nguy cơ, từ các cung trượt cũ ở đồi Vòng đến hệ thống hồ đập, ngầm tràn rải rác...
baophutho.vn “Đền ơn đáp nghĩa” là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nghĩa cử tri ân, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 * 27/7/2025), Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Việt Trì, tỉnh...
baophutho.vn Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống các...