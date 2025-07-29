Thời tiết ngày 29/7: Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 38 độ C

Ngày và đêm 29/7, các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ.

Ô là công cụ hữu hiệu nhất để tránh nắng của người đi bộ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, ngày và đêm 29/7, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm) - thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Thời tiết các khu vực ngày 29/7:

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 36-38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng Thanh Hóa, Nghệ An 35-37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 30-32 độ C.

Thời tiết trên biển ngày và đêm 29/7, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Nguồn TTXVN