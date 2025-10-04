Thời tiết ngày 4/10: Bão số 11 giật cấp 16, đe dọa Bắc Biển Đông và đất liền Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 5/10, bão dự báo mạnh thêm, đạt cấp 13, giật cấp 16, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông. Vùng ảnh hưởng trải rộng từ vĩ tuyến 16,0 đến 21,5 độ Vĩ Bắc và từ 110,0 đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực này được cảnh báo ở cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20km/giờ, tiến vào vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần. Đến sáng 6/10, tâm bão dự kiến ở khu vực ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, sức gió giảm xuống cấp 10, giật cấp 13.

Đến chiều cùng ngày, bão đi sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp, cấp độ rủi ro thiên tai giảm còn cấp 3 - 4.

Vị trí và đường đi của bão số 11. Ảnh: thoitietvietnam

Dự báo tác động trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 6 - 8m, biển động dữ dội. Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) từ tối 5/10 gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng cao 3 - 5m, biển động dữ dội.

Nước dâng do bão tại Quảng Ninh - Hải Phòng từ 0,4 - 0,6m, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển được khuyến cáo khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12, có thể gây đổ cây, tốc mái nhà, hư hỏng cơ sở hạ tầng. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Về mưa, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Bắc.

Các địa phương, lực lượng chức năng và người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động triển khai phương án phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Ngày gió đông nam cấp 2 - 3; đêm gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày gió đông nam cấp 2 - 3; đêm gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày gió nhẹ; đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, riêng phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

