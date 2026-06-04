Thời tiết ngày 4/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trước khi mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/6, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trên biển, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông gây gió mạnh, biển động.

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài, khiến sinh hoạt và cuộc sống của người dân thêmvất vả, chật vật. Ảnh: TTXVN

Tại cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hồi 1 giờ ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Ngày và đêm 4/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc Nam Biển Đông, gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Theo baotintuc.vn