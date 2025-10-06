Thời tiết ngày 6/10: Bão số 11 tiến vào biên giới Việt - Trung, Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9 (62–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 6/10, bão đi sâu vào khu vực biên giới Việt – Trung, cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 7/10, bão suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng đã có gió giật cấp 6–7.

Vị trí và đường đi của bão số 11. Ảnh: thoitietvietnam

Cảnh báo, trong 12–24 giờ tới, Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2–4 m, biển động mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão 0,4–0,6 m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và cửa sông vào sáng sớm 6/10.

Ngoài ra, trong ngày 6/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng cao trên 2,0 m. Từ đêm 6/10, gió trên các vùng biển sẽ giảm nhanh.

Trên đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8. Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc Quảng Ninh có thể có gió cấp 8, giật cấp 9; khu vực ven biển Hải Phòng gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8.

Bắc Bộ nhiều nơi có mưa to đển rất to.

Về mưa, từ ngày 6 đến hết đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to 150–250 mm, cục bộ trên 350 mm, có khả năng xuất hiện mưa cực đoan với lượng >150 mm trong 3 giờ. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to 70–150 mm, có nơi trên 200 mm. Riêng Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, song từ sáng 6 đến ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to (70–120 mm, có nơi trên 150 mm) kèm nguy cơ dông, lốc, gió giật mạnh. Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm nhanh.

Hoàn lưu bão rộng cũng gây ra nguy cơ dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển và đất liền, đặc biệt trước và trong khi bão đổ bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 3 cho khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và tỉnh Lạng Sơn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 3-4; sau chuyển gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng vùng Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió gió tây bắc đến bắc; sau chuyển gió đông nam cấp 3-4; riêng Quảng Ninh và Lạng Sơn sáng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

