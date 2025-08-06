Thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ như Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 150mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo cường suất mưa lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ chiều 7/8, mưa lớn tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ giảm dần.

Bắc bộ có mưa, có nơi mưa to đến rất to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Ngày và đêm 6/8, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây sóng cao từ 1,5 - 3m.

Tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung và chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32 - 35 độ C; phía Nam 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Nguồn baotintuc.vn