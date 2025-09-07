Thời tiết ngày 7/9: Bão số 7 di chuyển hướng vào Quảng Đông (Trung Quốc), Bắc Biển Đông biển động rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc – 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 tiếp tục hướng về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 4 giờ ngày 8/9, tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc – 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Lúc này, cường độ bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở vùng biển phía Bắc Biển Đông ở mức 3.

Vị trí và tâm bão số 7. Ảnh: thoitietvietnam

Đến 4 giờ ngày 9/9, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, suy yếu dần còn cấp 6 - 7, giật cấp 9. Đến 16 giờ cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được cảnh báo có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông và lốc xoáy.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo ngư dân, thuyền trưởng tàu cá, tàu vận tải cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, giữ liên lạc thường xuyên với lực lượng kiểm ngư và bộ đội biên phòng, chủ động tìm nơi trú tránh an toàn.

Trên đất liền, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày 7/9 phổ biến có nắng, một số nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam nên ngày 7/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ban đêm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Các khu vực khác trong cả nước có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn