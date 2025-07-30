Thơm ngọt chuối tiêu Bản Nguyên

Chuối tiêu gắn bó với đồng đất xã Bản Nguyên từ lâu đời và ngày càng khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm, xã Bản Nguyên đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết chuối với quy mô lớn, sản xuất an toàn, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho các thành viên, người nông dân mà còn cho cộng đồng.

Dẫn chúng tôi ra thăm nơi trồng chuối tập trung của nhiều hộ dân trên địa bàn xã, ông Hán Quang Vinh - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm, chia sẻ: Chuối được trồng thành hàng, đều và thẳng tắp. Hiện nay, HTX có gần 800 thành viên liên kết tiêu thụ chuối, với tổng diện tích canh tác chuối gần 30ha chuối tiêu, trong đó có 6ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 20ha chuối tây. Hộ trồng nhiều nhất có gần 2ha. Cây chuối từ lúc trồng đến khi cho thu buồng trong thời gian 1 năm. Chuối tiêu chủ yếu trồng từ đầu năm để xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán nên khoảng tháng 1, tháng 2 âm lịch, người dân bắt đầu đào hom, trồng chuối. Thời điểm được giá, một buồng chuối tiêu có giá 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng.

Mô hình trồng chuối tiêu cho thu nhập ổn định của ông Đặng Văn Tân - thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm, xã Bản Nguyên.

Chuối tiêu Bản Nguyên được đánh giá là có vị thơm ngon, ngọt dẻo và giàu dinh dưỡng hơn so với các loại chuối khác. Lúc còn xanh, vỏ chuối dính liền với thịt quả nhưng khi đã chín vàng thì lớp vỏ ấy sẽ tự động tách rời, bóc dễ dàng. Khi chín, thịt quả chuối chuyển màu vàng ươm như mỡ gà, tỏa ra mùi hương thơm ngọt dễ chịu. Ăn vào thì thấy thịt quả dẻo bùi, vị ngọt thanh vương vấn nơi đầu lưỡi. Chuối tiêu tốt cho sức khỏe, có nhiều tác dụng như: Bổ sung dưỡng chất, chống oxi hóa, tốt cho tiêu hóa, ổn định huyết áp, tim mạch...

Giữa cánh đồng bát ngát màu xanh của chuối, các thành viên của HTX cặm cụi, cần mẫn chăm sóc với niềm vui hứa hẹn cây sinh trưởng tốt, buồng ra trái đạt chất lượng, mẫu mã đẹp, thu hoạch vào dịp Tết năm nay sẽ được giá. Ông Nguyễn Khắc Dũng ở khu 13 phấn khởi cho biết: Dải đất ven sông này vốn là để người nông dân chúng tôi trồng chuối và các loại cây rau màu, trong đó ưu tiên hàng đầu là trồng chuối tiêu với diện tích gần 1ha. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên sản phẩm đạt chất lượng, được khách hàng ưa chuộng, chủ yếu bán vào dịp Tết nên giá thành khá cao. Mỗi sào hiện trồng khoảng 90 cây, tỷ lệ trỗ buồng đạt gần 70%, không phải lo đầu ra cho sản phẩm, thương lái đến tận vườn để thu mua. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ khi trồng tới khi thu hoạch, gia đình tôi còn trồng xen canh cây rau màu khác nhằm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Với kinh nghiệm nhiều năm trồng chuối, luôn tìm tòi, thử nghiệm những cách làm mới, ông Hán Hùng Dũng ở khu 7 cho biết: Hiện nay, nhà tôi trồng gần 1ha chuối cho thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm. Chuối là loại cây dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng đất phù sa, đất cát, dễ thích nghi với mọi điều kiện của thời tiết, không mất nhiều công chăm sóc. Để buồng chuối đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng và mẫu mã, khi chuối trổ buồng hoàn chỉnh người dân bắt đầu cắt đọn, định hình nải quả, một buồng chỉ để 8- 10 nải, sau đó bọc nilon để chuối không bị côn trùng xâm nhập, đặc biệt là chằng dây để cây không bị đổ.

Do yếu tố thời tiết tác động nên chuối tiêu và chuối tây có độ ngon, ngọt theo mùa, vì thế chuối tiêu được chuộng vào mùa Đông, chuối tây được chuộng vào mùa Hè, hai loại chuối này cho thu hoạch trái mùa nhau nên các hộ trồng chuối có sản phẩm bán quanh năm.

Với xu thế của nền nông nghiệp hiện đại, việc nhà sản xuất chứng minh được nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm là hết sức quan trọng. HTX nỗ lực liên kết giữ uy tín, tạo dựng thương hiệu nhằm làm ăn lâu dài, phát triển bền vững, từ quy trình sản xuất phải theo tiêu chuẩn VietGAP, cấp mã số vùng trồng. Đến nay, sản phẩm Chuối tiêu Bản Nguyên được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể và sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi cũng như tạo ra giá trị nông sản địa phương.

Chuối tiêu của HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm, xã Bản Nguyên hiện đã trở thành một trong những mô hình liên kết sản xuất mang lại nguồn thu lớn cho thành viên và HTX, đang được nhiều địa phương học tập, nhân rộng. Đây là một hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân; đóng góp tích cực vào chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định và bền vững.

Hoàng Hương