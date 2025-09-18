Chung khảo Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2025- 2026

Ngày 18/9, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động thường niên nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển năng lực nghiên cứu trong sinh viên.

Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên” năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực từ các khoa chuyên môn với 154 ý tưởng. Qua vòng sơ khảo cấp trường, 42 ý tưởng xuất sắc đã được lựa chọn và 6 đề tài tiêu biểu nhất đã được vào vòng chung khảo.

Những ý tưởng tham gia cuộc thi năm nay đã thể hiện rõ tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn và tiềm năng phát triển thành các sản phẩm khoa học như: Ứng dụng MathCityMap thiết kế STEM Trail; Ứng dụng khung năng lực số DigComp để xây dựng mô hình phát triển miền năng lực an toàn số cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương; Thiết kế hệ thống phát điện sử dụng năng lượng từ máy tập thể dục...

Vòng chung khảo cuộc thi với sự tranh tài hấp dẫn của các nhóm nghiên cứu.

Thông qua cuộc thi giúp hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ tài năng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao. Đồng thời, phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng, ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm nghiên cứu với ý tưởng: “Ứng dụng MathCityMap thiết kế STEM Trail nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề theo bối cảnh cho học sinh trung học cơ sở”.

Kết thúc vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho các nhóm sinh viên.

Đăng Khoa - Trung Kiên