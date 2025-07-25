Thống Nhất - Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh đoàn kết

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt: Mở đầu một chặng đường mới sau khi hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội không chỉ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong công cuộc kiến tạo tương lai.

Lãnh đạo phường Thống Nhất thăm, tặng quà và động viên bà con Nhân dân xóm Nưa - vùng sáp nhập thuộc phường Thống Nhất sau điều chỉnh địa giới hành chính.

Phường Thống Nhất được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa bàn các phường Thống Nhất, Thái Bình, Dân Chủ (thuộc thành phố Hòa Bình cũ) và xóm Nưa (xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc cũ). Với diện tích trên 55 km2, dân số gần 23.000 người, nơi đây là không gian sinh sống của 7 dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái, Dao, Tày, Nùng, H’Mông- tạo nên một phường “nhiều trong một”, đa dạng sắc màu văn hóa, giàu tiềm năng, song cũng đặt ra không ít thách thức về tổ chức bộ máy, quản lý điều hành, định hướng phát triển. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ phường nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định tình hình, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

5 năm qua, dù đối mặt với nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh, thiên tai và biến động toàn cầu, các đơn vị hành chính tiền thân của phường Thống Nhất vẫn hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế trên địa bàn chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 90 triệu đồng vào năm 2025, tăng gần 40% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 3.487 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi sau 5 năm. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp như đồ mộc, đan tre, cơ khí... được duy trì và mở rộng; cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ 15,4 ha đã triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong giai đoạn 2020- 2025, trên địa bàn phường thu hút 21 dự án đầu tư, trong đó có các tuyến kết nối Quốc lộ 6 và đường 12B, hình thành trục giao thông liên kết vùng quan trọng.

Văn hóa - xã hội tiếp tục khởi sắc. 8/9 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; 90,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%... Đặc biệt, các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc như mở lớp dạy tiếng Dao, phục dựng lễ hội Mường, xây dựng thiết chế văn hóa ở 35/35 tổ dân phố góp phần giữ gìn hồn cốt vùng đất đa dân tộc.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phường luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo về số lượng, chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh “điểm nóng”, không có tụ điểm phức tạp. 100% tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, góp phần quan trọng củng cố nền an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ phường chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đi vào thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng... đều có chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%.

Những kết quả ấy là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn phường.

Giai đoạn 2025 - 2030, Thống Nhất đặt ra mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, gắn với ba khâu đột phá: đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển đổi số toàn diện trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa. Với định hướng đó, phường xác định: phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới, ý chí tự lực, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Bởi chỉ khi người dân “đồng hành” cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, thì mọi khó khăn đều có thể chuyển hóa thành động lực.

Phường Thống Nhất đề ra mục tiêu đến năm 2030: không còn hộ nghèo; thu ngân sách nhà nước đạt 39,028 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 100% dân số đô thị được cấp nước sạch; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.

Phường Thống Nhất đang chuyển mình trở thành vùng động lực - nơi hội tụ bản sắc, phát huy trí tuệ tập thể và lan tỏa khát vọng phát triển bền vững. Chính vì vậy, Đại hội lần thứ I của Đảng bộ phường không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một chặng đường mà còn để khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, xây dựng Thống Nhất thành phường phát triển năng động, vững bước cùng đô thị trung tâm.

Mai Ngọc Quý - Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất