Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn Báo Hànộimới về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương. Với phương châm “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, Hà Nội xác định quyết tâm hành động mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội! Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và 40 năm đổi mới, đồng chí đánh giá như thế nào về những đóng góp nổi bật của Thủ đô Hà Nội đối với thành tựu chung của đất nước?

- Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chặng đường 40 năm đổi mới đã tạo nên bước phát triển quan trọng, toàn diện, đột phá của đất nước, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc ta. Với vị thế là Thủ đô, trái tim của cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, tạo động lực lan tỏa cho cả nước.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một bước tiến mang tính đột phá. Hà Nội đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp 526 phường, xã, thị trấn thành 126 phường, xã. Bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố đi vào hoạt động, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đi đầu trong phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số; tạo bước chuyển mới trong tư duy và hành động kiến tạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, thành phố đã duy trì thông suốt mọi công việc, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển quan trọng, bảo đảm 3 trụ cột: Tăng trưởng kinh tế cao, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Nổi bật, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hà Nội hoàn thành và hoàn thành vượt toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu; trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra (8%) và cao hơn nhiều so với năm 2024 (6,52%). Quy mô kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.200 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 711 nghìn tỷ đồng, đạt 138,4% dự toán, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao...

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, được coi là dấu mốc mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí có thể cho biết, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị tâm thế như thế nào để xứng đáng là nơi khởi đầu cho hành trình lịch sử này?

- Những ngày này, Hà Nội đang sống trong một không khí chính trị hết sức đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, định hình tầm nhìn chiến lược và cương lĩnh hành động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đối với Thủ đô Hà Nội, đây không chỉ là vinh dự được chọn là nơi tổ chức sự kiện, mà còn là trách nhiệm chính trị cao nhất trước toàn Đảng, toàn dân.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Với vị thế là “trái tim” của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập. Tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và Tiên phong. “Sẵn sàng” về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời “Tiên phong” trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2026, thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị; chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động của thành phố. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành những kết quả thực tế để nhân dân Thủ đô và cả nước có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

- Tại Hội nghị lần thứ tư vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung thảo luận về “bộ ba” Thể chế - Quy hoạch với tầm nhìn 100 năm - Mô hình phát triển. Đây có phải là sự chuẩn bị bài bản để Hà Nội tiên phong trong kỷ nguyên mới, thưa đồng chí?

- Đúng như vậy. Để Hà Nội thực sự vươn mình trong kỷ nguyên mới, cùng với các nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ thành phố đã thống nhất nhận diện và đặt trọng tâm vào 3 nội dung có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vóc lịch sử lâu dài là: Đề xuất Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây chính là “kiềng ba chân” vừa tạo lập nền tảng thể chế đồng bộ, vừa mở ra không gian phát triển mới đồng thời định hình mô hình tăng trưởng hiện đại, qua đó tạo động lực và dư địa cho sự bứt phá phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ thiết kế không gian phát triển đô thị và nông thôn, mà quan trọng hơn là định hình tầm vóc, bản sắc, cấu trúc kinh tế - xã hội của Thủ đô trong dài hạn, đặt Hà Nội trong mối liên kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, với cả nước và quốc tế. Trên nền tảng đó, thể chế mà trọng tâm là Nghị quyết của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô - đóng vai trò nền tảng chính trị, trụ cột pháp lý nhằm tháo gỡ căn cơ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời kiến tạo những khuôn khổ và công cụ vượt trội, đủ mạnh để hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch, chuyển hóa định hướng chiến lược thành động lực phát triển cụ thể, bền vững và có sức lan tỏa lâu dài.

Trên nền tảng đó, mô hình phát triển được định hướng chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên, đầu tư theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm.

Với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, thành phố đang xây dựng các kịch bản để phấn đấu mức tăng trưởng hai con số (từ 11% trở lên trong năm 2026) và duy trì ổn định liên tục trong nhiều năm, với nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư xã hội rất lớn (dự kiến khoảng 730 nghìn tỷ đồng chỉ riêng trong năm 2026).

Để làm được điều này, thành phố đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng số, khu đô thị thông minh, hệ thống đường sắt đô thị và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đồng thời ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Đây chính là sự chuẩn bị bài bản để Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn làm tròn vai trò đầu tàu, dẫn dắt vùng Thủ đô và cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

- Để biến những định hướng chiến lược đó thành hiện thực, yếu tố con người - đội ngũ cán bộ và sự đồng lòng của nhân dân - có ý nghĩa quyết định như thế nào, thưa đồng chí?

- Mọi quy hoạch dài hạn hay cơ chế đặc thù, dù được xây dựng công phu đến đâu, cũng sẽ chỉ dừng lại trên giấy nếu thiếu một đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm và sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân. Thủ đô Hà Nội nhất quán quan điểm coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, phải xây dựng được đội ngũ vừa vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, vừa tinh thông chuyên môn, có năng lực đổi mới, sáng tạo và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Thực tiễn năm 2025 đã minh chứng sinh động, có những nhiệm vụ rất mới, rất khó, thậm chí ban đầu còn không ít băn khoăn, hoài nghi về khả năng thực hiện, nhưng khi toàn Đảng bộ thành phố thể hiện rõ bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao, cả hệ thống chính trị đồng lòng vào cuộc, nhân dân tin tưởng, chung sức, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả vượt kỳ vọng.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sự phát triển về kinh tế, mà sâu xa hơn, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ đô Hà Nội xác định rõ phương châm hành động: “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”; yêu cầu từng cấp, từng ngành vận hành đồng bộ theo “4 trục”: Đảng - HĐND - UBND - Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trong giải quyết những việc khó, gắn với phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt", được giám sát, kiểm đếm thường xuyên, bảo đảm thực chất, tạo động lực thi đua.

Với ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, tôi tin tưởng vững chắc rằng, Thủ đô Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; phát triển bền vững, toàn diện, trở thành thành phố đáng sống, kết nối toàn cầu, xứng đáng là trung tâm, đầu tàu của cả nước, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của nhân dân cả nước.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

