Thủ khoa chuyên Toán và hành trình chinh phục mục tiêu

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, em Nguyễn Hoàng Tùng - học sinh Trường THCS Vĩnh Yên đã trở thành một trong hai thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 55,75/60 điểm (trong đó, môn Toán chuyên đạt 9,5 điểm; Toán chung 9,5 điểm; Ngữ văn 8,5 điểm; Tiếng Anh 9,25 điểm).

Trước đó, Nguyễn Hoàng Tùng đã trúng tuyển lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ có bảng thành tích nổi bật, điều khiến em được thầy cô và bạn bè quý mến còn là tinh thần học tập nghiêm túc, sự khiêm tốn và bản lĩnh không ngừng vượt qua chính mình.

Nguyễn Hoàng Tùng - gương mặt xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Nhìn lại hành trình học tập của em Nguyễn Hoàng Tùng, có thể thấy thành công hôm nay được xây dựng từ sự nỗ lực bền bỉ qua từng năm học. Ngay từ bậc tiểu học tại Trường Tiểu học Liên Bảo, em đã bộc lộ năng khiếu học tập với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ở các năm học lớp 3, lớp 4, lớp 5, em lần lượt giành giải Ba, giải Nhì và giải Nhất cấp tỉnh tại cuộc thi an toàn giao thông.

Đến kỳ tuyển sinh vào lớp 6, em đạt 48,5/50 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào Trường THCS Vĩnh Yên. Những năm học THCS tiếp tục ghi dấu sự trưởng thành của cậu học trò yêu Toán. Từ giải Ba môn Toán cấp thành phố năm lớp 6, giải Nhì cấp tỉnh năm lớp 8 (thi vượt cấp) đến giải Nhất môn Toán cấp tỉnh năm lớp 9, mỗi kết quả đều phản ánh quá trình học tập nghiêm túc và tinh thần không ngừng vươn lên. Điều đáng quý là dù liên tiếp đạt thành tích cao, em Nguyễn Hoàng Tùng chưa bao giờ xem đó là đích đến cuối cùng.

Đối với Nguyễn Hoàng Tùng, mỗi thành tích đạt được không phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân. Quá trình đó luôn có sự hỗ trợ đồng hành của bố mẹ và người thân.

Khi được hỏi bí quyết học tập tốt, điều Nguyễn Hoàng Tùng nhắc đến nhiều nhất là sự kiên trì, tính tự giác và thói quen học đến cùng mỗi vấn đề. Em chia sẻ: “Em không có bí quyết gì đặc biệt. Em luôn cố gắng hiểu thật chắc kiến thức ngay trên lớp. Sau khi hoàn thành các bài tập được giao, em sẽ tự tìm thêm tài liệu để đọc. Nếu gặp nội dung khó, em chủ động tìm kiếm tài liệu, tra cứu trên mạng hoặc hỏi thầy cô, tiếp tục tìm hiểu đến khi nắm được bản chất vấn đề”.

Nhận xét về cậu học trò xuất sắc này, cô Triệu Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên cho biết: Nguyễn Hoàng Tùng luôn nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Điều tôi ấn tượng ở Tùng là em không bao giờ nản chí trước những bài toán khó. Dù đã có thể giải được bài toán, em vẫn chăm chú lắng nghe cô giáo hướng dẫn để tìm ra cái hay, cái mới và phương pháp trình bày tốt hơn. Em là học sinh có ý chí tiến thủ, có mục tiêu rõ ràng và luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Không chỉ học tốt môn Toán, Tùng còn giỏi nhiều môn học khác, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Ở em luôn có niềm đam mê rất lớn dành cho môn Toán cùng một nghị lực đáng quý”.

Phía sau những thành tích đáng tự hào là một bản lĩnh được tôi luyện từ chính những khó khăn và thử thách trong quá trình học tập. Tùng cho biết, người anh trai - cựu học sinh chuyên Lý Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, hiện là sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính tại VinUni - là tấm gương có ảnh hưởng lớn đối với em.

“Em học được từ anh sự kiên định và tinh thần không bỏ cuộc. Trước đây, mỗi lần làm bài chưa tốt em thường buồn rất lâu. Nhưng nhìn cách anh đối diện với khó khăn, em hiểu rằng thất bại chỉ giúp mình nhận ra những điều còn thiếu để tiếp tục cố gắng” - Tùng tâm sự.

Nguồn động lực ấy còn được nuôi dưỡng từ mái ấm gia đình. Trong những giai đoạn áp lực nhất, bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. “Điều em trân trọng nhất là bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích. Bố mẹ chỉ mong em cố gắng hết sức và không bỏ cuộc” - em chia sẻ.

Có lẽ chính sự yêu thương, tin tưởng ấy đã giúp Nguyễn Hoàng Tùng đón nhận danh hiệu thủ khoa với tâm thế bình thản. Với em, điều vui nhất không phải là danh hiệu mà là kết quả này phản ánh đúng năng lực và sự cố gắng của bản thân. Em nghĩ đó là phần thưởng công bằng nhất cho những gì mình đã nỗ lực.

Khi nhắc đến những người đồng hành trên chặng đường học tập, nam sinh không quên gửi lời tri ân tới gia đình, thầy cô và bạn bè. Sự biết ơn ấy cho thấy đằng sau một học sinh xuất sắc là môi trường giáo dục giàu yêu thương, nơi những giá trị tốt đẹp được bồi đắp từng ngày.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, câu chuyện của em Nguyễn Hoàng Tùng mang đến một thông điệp ý nghĩa: Thành công không được đo bằng những danh hiệu nhất thời mà được tạo nên từ tinh thần tự học, ý chí vượt khó và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Danh hiệu thủ khoa chỉ là một dấu mốc trên hành trình phía trước. Chính bản lĩnh, sự khiêm nhường và khát vọng không ngừng vươn lên mới là hành trang quý giá nhất để cậu học trò chuyên Toán tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Khánh Thy