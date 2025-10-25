Thủ khoa kép Trường Đại học Y Hà Nội

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đất Tổ, em Ngô Thu Hà, cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì đã làm rạng danh quê hương bằng nghị lực và khát vọng học tập không ngừng. Sáu năm trước, Hà đỗ thủ khoa toàn quốc khối B00 với 29,8 điểm. Sáu năm sau, Hà tiếp tục ghi dấu ấn khi đứng đầu khóa tốt nghiệp ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, trở thành trường hợp hiếm hoi vừa thủ khoa đầu vào, vừa thủ khoa đầu ra.

Em Ngô Thu Hà được kết nạp Đảng tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Bước vào giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội, Hà không khỏi bỡ ngỡ. Những môn cơ sở như Hóa Sinh, Lý Sinh hay Giải phẫu khác hoàn toàn so với kiến thức phổ thông. Có lúc Hà phải lục lại cả sách Vật lý cấp THPT để củng cố nền tảng. Nhưng với tư duy Toán học logic và tinh thần học hỏi bền bỉ, Hà nhanh chóng thích nghi.

Hà cho biết: Em không học theo kiểu “nhồi nhét” mà chú trọng hiểu sâu và ghi nhớ lâu. Một trong những bí quyết của Hà là phương pháp “nhớ lại chủ động” đọc xong gấp sách lại, tự kể lại mạch kiến thức cho đến khi trôi chảy. Ngoài ra, Hà sử dụng ứng dụng flashcard (thẻ ghi nhớ với một mặt ghi câu hỏi, một mặt là câu trả lời) trên điện thoại để ôn tập. Tham gia Câu lạc bộ Sinh viên học tập tích cực, Hà học nhóm cùng các bạn, cùng giải đề, thảo luận và chia sẻ tài liệu. Học nhóm giúp Hà tiến bộ nhanh hơn vì được nghe nhiều cách hiểu khác nhau.

Em Ngô Thu Hà nhận học bổng tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Bước sang năm thứ 5, lịch học của Hà dày đặc: Sáng đi học, chiều đi lâm sàng, tối trực bệnh viện, rồi lại thi hết môn. Đây cũng là thời điểm em ôn thi nội trú, kỳ thi được xem là “khốc liệt” nhất trong đời sinh viên Y. Nhưng thay vì than mệt, Hà coi bệnh viện là lớp học sống động nhất. Hà tận dụng từng ca trực để tìm hiểu bệnh án, quan sát quá trình điều trị, và quan trọng hơn lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân. Có những cụ 60, 70 tuổi tự vào viện không người thân. Nhìn các bác sĩ tận tình chăm sóc, Hà càng hiểu rằng y học không chỉ là kiến thức mà còn là lòng trắc ẩn. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp Hà học tốt hơn mà còn bồi đắp cho cô sự bao dung và đồng cảm, những phẩm chất mà cô coi là nền tảng của một người thầy thuốc.

Cô giáo Đào Thị Ngoãn, chủ nhiệm của Hà trong ba năm cuối đại học cho biết: Hà là sinh viên tiêu biểu nhất khóa. Ban đầu, tôi nghĩ em ấy trầm tính, ít nói. Nhưng dần dần tôi nhận ra đó là sự trầm tĩnh rất thông minh. Hà biết cân bằng giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa, luôn kiên định với mục tiêu”.

Hà thành thạo tiếng Pháp với chứng chỉ DELF B2, giúp em đọc tài liệu chuyên ngành quốc tế. Là sinh viên khóa đầu tiên học chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đổi mới với yêu cầu khắt khe, Hà vẫn giữ được phong độ ổn định suốt 6 năm.

Ngô Thu Hà - thủ khoa toàn quốc khối B00 năm 2019, thủ khoa đầu ra Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025.

Ước mơ trở thành bác sĩ đến với Hà từ thuở nhỏ. Một lần bị sốt cao, em được bác sĩ tận tình cấp cứu dù đang trong giờ nghỉ trưa. Khi tỉnh lại, Hà chỉ nghĩ lớn lên em cũng muốn cứu người như thế. Hơn 20 năm sau, Hà đã thực hiện ước mơ ấy bằng tài năng, nỗ lực và trái tim hướng thiện.

Trong hàng chục năm, rất hiếm sinh viên nào vừa là thủ khoa đầu vào, vừa là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Y Hà Nội. Thành tích này, không chỉ nhờ tố chất mà còn nhờ sự kiên trì và bền bỉ vượt trội.

Hạnh Thúy