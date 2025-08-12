Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 12/8, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Phú Thọ về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng chí Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nghe đơn vị tư vấn báo cáo vị trí và một số điều chỉnh xây dựng ga Việt Trì ở khu vực phường Vân Phú.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ (sau sát nhập) có chiều dài gần 100 km đi qua 5 phường, 15 xã gồm các phường: Phong Châu, Phú Thọ, Vân Phú, Vīnh Yên, Phúc Yên; các xã: Đan Thượng, Yên Kỳ, Hạ Hòa, Quảng Yên, Đông Thành, Thanh Ba, Xuân Lũng, Phù Ninh, Sông Lô, Sơn Đông, Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Yên Lạc, Bình Nguyên. Điểm đầu tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại xã Đan Thượng, điểm cuối trên địa bàn phường Phúc Yên. Tuyến đường đi qua tỉnh Phú Thọ sẽ có 5 nhà ga (gồm 4 nhà ga hỗn hợp, 1 ga hành khách) và 2 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Tổng diện tích chiếm dụng đất trên 630 ha. Dự kiến phải di rời là 1.813 hộ; số khu tái định cư dự kiến xây dựng là 36 khu. Ngoài ra, để thi công tuyến đường cũng cần di chuyền gần 300 vị trí đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế; gần 200 cột điện chiểu sáng. Bên cạnh đó, còn có nhiều công trình hạ tầng như: trường học, cụm công nghiệp, khu đô thị, dự án logistics, cập thoát nước... bị ảnh hưởng. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối họp với Ban Quản lý dự án đường sắt để xác định mức độ ảnh hưởng và phương án xử lý theo quy định. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến khoảng trên 12.363 tỷ đồng.

Đơn vị tư vấn báo cáo về những vấn đề cần điều chỉnh trong quy hoạch xây dựng ga Bình Xuyên thuộc phường Phúc Yên.

Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đảm bảo triển khai các phần việc đúng mốc thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng các điều kiện cho việc khởi công xây dựng khu tái định cư và nhà ga trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đề xuất một số ý kiến trong việc triển khai xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề xuất với Bộ Xây dựng về những điểm cần điều chỉnh để xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai bảo đảm thời gian khởi công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa điểm xây dựng ga Việt Trì (thuộc phường Vân Phú) và ga Bình Xuyên (thuộc phường Phúc Yên), các cơ quan chuyên môn đã trao đổi làm rõ lý do thay đổi, điều chỉnh một số hướng tuyến, vị trí nhà ga...Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, vị trí ga Phú Thọ không nên thay đổi vì lý do sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Việc thay đổi vị trí ga Việt Trì để tránh phải di rời trạm biến áp 110kV phù hợp yêu cầu cả về yếu tố kỹ thuật và kinh tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đề nghị đơn vị tư vấn cùng các cơ quan liên quan phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng cả về kinh tế, kỹ thuật ở từng vị trí hướng tuyến cũng như khu vực ga Bình Xuyên; đồng thời giao các cơ quan của bộ, các sở ngành của tỉnh, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ để thống nhất các nội dung trong việc đo, hướng tuyến, quy hoạch tuyến, xây dựng các nhà ga và giải quyết những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai.

Phan Cường