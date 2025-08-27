Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 148/CĐ-TTg (ngày 26/8/2025) về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Do bão số 5, xã Hội Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, chính quyền, người dân đang di rời tránh lũ.

Thủ tướng Chính phủ điện:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và Hà Nội; Tổng Giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Bưu chínhViễn thông Việt Nam; Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.Công điện nêu: Bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13-15, mưa lớn tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ.Theo tổng hợp ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ các địa phương tính đến 15 giờ ngày 26/8/2025), bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết (bao gồm cả 4 người chết tại Thanh Hóa: 3 người bị điện giật, 1 người do tai nạn giao thông sau khi di chuyển từ tổ thường trực phòng chống thiên tai, theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa), 1 người mất tích, 34 người bị thương; 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 8 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; trên 81.500 ha lúa, 4.500 ha hoa màu, 1.690 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 21.000 cây xanh bị gãy đổ; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, viễn thông bị sạt lở, sự cố ảnh hưởng tới giao thông, gây mất điện đối với gần 1,6 triệu khách hàng, gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều địa phương.Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai

Sạt lở tại Km40 Tỉnh lộ 155 chia cắt tuyến đường từ phường Sa Pa đi xã Ngũ Chỉ Sơn.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5:Tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền;Tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương;Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo;Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2025), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh;Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của nhân dân và công tác cứu trợ;Triển khai các biện pháp giảm thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời tiêu úng, chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao;Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định;Tổng hợp ngay báo cáo về tình hình bão, lũ trên địa bàn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó của địa phương, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/8/2025.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Lực lượng công an tham gia hỗ trợ giúp người dân xã Lộc Hà lợp lại mái nhà bị tốc do bão.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng), kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương.Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 5, có phương án hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, lũ, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại, không để gián đoạn đối với hoạt động cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho Nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ theo quy định; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan huy động thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố hệ thống lưới điện, sớm cung cấp điện trở lại, bảo đảm điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của Nhân dân (hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2025); chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát, kịp thời có phương án điều tiết bảo đảm nguồn cung các hàng hóa thiết yếu (nhất là lương thực, vật tư, tấm lợp, gạch ngói để sửa chữa nhà cửa) tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão, lũ, đảm bảo cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel, FPT,...) tập trung khắc phục ngay sự cố đối với hệ thống viễn thông, khôi phục sóng viễn thông sớm nhất để phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của Nhân dân, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo ngành xây dựng triển khai ngay công tác khôi phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương; kịp thời sửa chữa các công trình hồ đập thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố để chủ động ứng phó với bão lũ trong thời tới. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/8/2025.Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khẩn trương huy động lực lượng, thiết bị, vật tư tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình điện, viễn thông bị sự cố, bảo đảm cung cấp trở lại cho người dân dịch vụ điện, sóng viễn thông trong thời gian sớm nhất ngay sau bão, lũ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 28/8/2025.Các Bộ, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tỉnh hình nhân dân; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/8/2025.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

