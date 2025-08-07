Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thúc đẩy các động lực để đạt tăng trưởng 8,3-8,5% năm 2025

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ứng phó chính sách thuế quan Hoa Kỳ và một số nội dung quan trọng khác.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Phát biểu khai mạc phiên họp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng qua của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho thấy, 7 tháng đầu năm, trong bối cảnh phải đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, toàn hệ thống đã rất nỗ lực, quyết tâm, kiên định với mục tiêu, linh hoạt, bản lĩnh, quyết liệt trong triển khai công việc, sẵn sàng các kịch bản và chủ động ứng phó với tình hình. Nhờ đó tình hình KT-XH tiếp tục đạt những kết quả khá toàn diện, với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh... Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nhận định tích cực, nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025.

Đặc biệt, các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương đã triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% và ứng phó với các biến động của thị trường thế giới; triển khai “bộ tứ trụ cột” theo các nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV...

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã phân tích, đánh giá, làm rõ hơn tình hình, đặc biệt là tình hình triển khai “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân; tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, địa phương để giảm tối thiểu 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ; việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền; tình hình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; giải quyết những vấn đề dự án tồn đọng từ trước; chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, nhất là các giải pháp để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các ngành, lĩnh vực mới nổi...

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị cần huy động tổng lực, tăng tốc thực hiện các giải pháp trọng tâm, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3 - 8,5%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác tối đa dư địa và không gian phát triển mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong tăng trưởng kinh tế các tháng cuối năm.

Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư toàn xã hội, tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình hạ tầng chiến lược. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; hoàn thành 3.000km đường cao tốc, 1.700km đường ven biển. Thu hút vốn đầu tư tư nhân đạt 1,5 triệu tỷ đồng, FDI thực hiện khoảng 16 tỷ USD. Điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt, hiệu quả, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, kiểm soát tín dụng hợp lý. Bộ Tài chính tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho an sinh xã hội, vùng sâu, vùng xa và đẩy mạnh đầu tư phát triển. Ngoài ra, phát triển mạnh thị trường trong nước, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng trưởng thương mại điện tử trên 25%; triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó, tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, công nghiệp văn hóa, AI, dữ liệu lớn... Chủ động nâng hạng thị trường chứng khoán, đẩy nhanh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế biên giới tại một số địa phương trọng điểm.

Củng cố nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng kèm giải pháp cụ thể cho từng tháng, từng quý còn lại của năm, đặc biệt là chỉ tiêu GRDP. Rà soát thực hiện 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn ở những dự án tồn đọng kéo dài. Tập trung cho các dự án liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế...; rà soát cơ sở vật chất trường lớp bảo đảm khang trang trước khai giảng năm học mới; quan tâm y tế cơ sở. Tập trung đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chú trọng lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục giữ vững và củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

