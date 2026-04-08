Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết của phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ảnh: Duy Linh

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Lê Minh Hưng. Các ủy viên Hội đồng gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Chiều qua (7/4), đồng chí Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ: Thạc sĩ Chính sách công. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

