Thư viện tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Những ngày này, không khí làm việc tại Thư viện tỉnh khẩn trương. Với mục tiêu tổ chức các hoạt động phục vụ bạn đọc, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc cho bạn đọc và du khách trải nghiệm, góp phần vào thành công của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, đội ngũ cán bộ tại đây đang nỗ lực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho các hoạt động trưng bày và hội sách quy mô.

Cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh tích cực chuẩn bị các phần việc góp phần vào thành công của Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đến thăm Thư viện tỉnh, chúng tôi cảm nhận được luồng sinh khí mới. Khác với vẻ tĩnh lặng thường thấy, không gian thư viện rộn ràng tiếng trao đổi, thảo luận từ các hoạt động thiết kế, dàn dựng. Giữa những chồng sách cao được phân loại và những tấm pano, backdrop, những cán bộ Thư viện tỉnh đang miệt mài với công việc. Người tỉ mỉ lựa chọn những đầu sách tiêu biểu về lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, người khéo léo chuẩn bị những món đồ để thiếu nhi trải nghiệm trong những ngày lễ hội.

Chị Bích Hạnh, cán bộ Thư viện tỉnh chia sẻ, đây là một trong những đợt trưng bày quy mô lớn nên mỗi cán bộ đều làm việc tích cực, từ lên ý tưởng đến trực tiếp thi công, ai cũng cảm thấy tự hào khi được góp sức mình giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương đến đồng bào cả nước.

Nhân viên Thư viện tỉnh lựa chọn, sắp xếp các đầu sách phù hợp trưng bày tại Hội sách Đất Tổ năm 2026.

Năm nay, Thư viện tỉnh được giao chủ trì hai nội dung quan trọng, mang tính điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa tại Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong đó, Hội sách Đất Tổ năm 2026 có chủ đề “Kết nối tri thức, phát triển trong kỷ nguyên mới”. Hội sách không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày mà còn là không gian giao lưu giữa người đọc và tri thức.

Dự kiến diễn ra từ ngày 17/4 đến hết 21/4/2026 (tức ngày 1/3 đến hết 5/3 âm lịch), hội sách gồm nhiều hoạt động vệ tinh hấp dẫn như: Giao lưu kể chuyện theo sách về các anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử dân tộc theo hình thức sân khấu hoá; giao lưu vẽ tranh theo sách với chủ đề “Thế giới diệu kỳ từ trang sách” và đặc biệt là các hoạt động STEM - sáng tạo sản phẩm từ vật liệu tái chế; hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho thiếu nhi, trải nghiệm làm đồ handmade; trải nghiệm “Cung đường tri thức”, không gian văn hóa và các trò chơi dân gian Việt Nam.

Cùng với đó là không gian trưng bày tư liệu và giới thiệu ấn phẩm sách, báo với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan toả tương lai”. Đây là nơi hội tụ các tư liệu, sách, báo tiêu biểu về tỉnh Phú Thọ và các địa phương vùng núi phía Bắc. Trưng bày kéo dài từ ngày 17/4 đến hết 26/4/2026 (tức ngày 1 - 10/3 âm lịch).

Ông Mai Văn Trung – Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Các hoạt động do Thư viện tổ chức trong dịp này nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Thông qua hội sách và các hoạt động trải nghiệm, chúng tôi mong muốn tuyên truyền, quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất cội nguồn dân tộc. Đây cũng là dịp để Thư viện tỉnh khẳng định vai trò trong việc phát triển phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Để đảm bảo các hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp, Thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên nhiều kênh thông tin để người dân và du khách thập phương nắm bắt lịch trình. Thư viện cũng dự kiến lựa chọn và hỗ trợ tài nguyên thông tin cho 3 xã khó khăn trong tỉnh để xây dựng “Tủ sách cộng đồng” - một việc làm ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái ngay trong dịp lễ hội lớn của dân tộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần làm việc trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên, Thư viện tỉnh sẽ mang đến không gian văn hóa ấn tượng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người con đất Việt hướng về vùng đất cội nguồn trong mùa lễ hội năm nay.

Hương Lan