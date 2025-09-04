Thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý dữ liệu sản xuất, tự động hóa... giúp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản.

Gia đình anh Lý Kim Lợi, xã Thu Cúc đầu tư hệ thống tưới tự động cho hơn 3.000m2 trồng nho sữa, tiết kiệm chi phí lao động, nâng cao thu nhập.

Xác định nếu chỉ sản xuất rau theo cách truyền thống, dù là rau an toàn nhưng không có cơ sở để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc thì rất khó tiêu thụ, gia đình anh Hà Quang Chung ở khu Đồng Minh, xã Cẩm Khê mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số.

Năm 2019, được hỗ trợ từ các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, gia đình anh Chung đầu tư vốn đối ứng xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà màng với diện tích 1.000m2. Đến nay, trang trại tiếp tục được đầu tư hệ thống nhà lưới cắt nắng, tưới phun mưa, công nghệ tưới nhỏ giọt điều khiển tự động, tiết kiệm tối đa chi phí, nhân công. Để tạo niềm tin với người tiêu dùng, anh áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Anh Chung chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, có điều kiện tham gia các chuỗi siêu thị. Người tiêu dùng cũng dễ dàng truy xuất nguồn gốc rau, thời gian gieo trồng, thu hoạch, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, thời gian phun thuốc, thời gian cách ly... Người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm. Thời gian tới, tôi dự định liên kết với một số hộ trong xã để mở rộng diện tích trồng theo hướng an toàn, hữu cơ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật.

HTX Sản xuất chè Cẩm Mỹ ở xã Cự Đồng là một trong 63 HTX tiêu biểu trên toàn quốc được Hội Nông dân Việt Nam biểu dương năm 2023. HTX đã thay đổi tư duy sản xuất, từ thủ công, chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm chè hữu cơ và đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử. Năm 2022, HTX có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Mỹ - Phó Giám đốc HTX cho biết: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng thương hiệu, HTX đã xây dựng trang web, đăng ký tên miền. Nhờ đó, lượng khách ở các tỉnh, thành phố khác biết, đặt hàng thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng tăng. Cũng nhờ chuyển đổi số, sản phẩm tiêu thụ tăng, giá cũng được nâng lên khoảng 20% so với trước; việc tiêu thụ sản phẩm ổn định và đang hướng tới thị trường Đức.

Theo bà Mỹ, trong xu thế hiện nay, việc hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số là yếu tố quyết định chất lượng, giá trị sản phẩm. HTX canh tác chè theo hướng an toàn, đầu tư hệ thống tưới phun mưa để tiết kiệm nước, bảo đảm chất lượng chè nguyên liệu. Từ chính sách khuyến công và các nguồn vốn hỗ trợ khác, HTX được hỗ trợ một phần vốn đầu tư máy móc. Đến nay, HTX có máy sao chè bằng gas, điện và máy hút chân không... Các thiết bị hiện đại, hiển thị thông số kỹ thuật nên sản phẩm đồng đều, đạt chất lượng cao. Thực hiện quy trình canh tác tiên tiến, các thành viên HTX tích cực ứng dụng sổ nhật ký điện tử vào quá trình quản lý sản xuất, góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo đảm chất lượng thành phẩm.

HTX sản xuất gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung ứng dụng dây chuyền đóng gói và hút chân không giúp kéo dài thời gian bảo quản, giữ được chất lượng gạo.

Ðể việc chuyển đổi số trong nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực hơn, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai thiết lập nền tảng dữ liệu về diện tích, sản lượng cây trồng, xây dựng bản đồ số vùng trồng để khai thác, sử dụng trong công tác quản lý nhà nước, dự báo và phát triển thị trường tiêu thụ; xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực tiếp cận và đưa công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp.

Quân Lâm