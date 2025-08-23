Thúc đẩy việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Ngày 22/8, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có văn bản đề nghị các đơn vị, cơ quan liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí có biện pháp nhanh chóng thúc đẩy việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tập trung huy động, bố trí nhân lực giải đáp các vướng mắc và hỗ trợ các chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông.

Đến thời điểm này, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến hạn cuối theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP để chủ phương tiện bắt buộc chuyển đổi, song thực tế mới có gần 50% số phương tiện ô-tô thực hiện chuyển đổi. Đây là thách thức không nhỏ đối với các đơn vị liên quan để bảo đảm lộ trình chuyển đổi tài khoản ETC sang tài khoản giao thông.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, hệ thống thu phí tự động không dừng đưa vào vận hành, khai thác đã góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, đặc biệt vào các dịp cao điểm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm thời gian cho người dân, nâng cao năng suất vận tải, tăng tính minh bạch và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước hiệu quả.

Đến nay, đã có hơn 6,6 triệu phương tiện đã dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (chiếm khoảng gần 96% phương tiện đang lưu thông). Tuy nhiên, tài khoản thu phí không dừng còn hạn chế, chỉ cho phép dùng để thanh toán phí đường bộ, không sử dụng để thanh toán cho các mục đích khác, đồng thời chủ phương tiện không thể rút tiền còn thừa ra khỏi tài khoản thu phí.

Để tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp mở rộng dịch vụ thanh toán trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng như thanh toán tiền sử dụng đường bộ tại trạm thu phí đường bộ, phí bãi đỗ sân bay, bến xe, bãi đỗ trong đô thị, thanh toán phí đăng kiểm, xăng dầu, sạc điện cho xe điện; đồng thời chủ phương tiện cũng được rút tiền từ phương tiện thanh toán để thanh toán các dịch vụ khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2024.

Theo điều 31 của Nghị định 119/2024/NĐ-CP, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025 (trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2024 đến ngày 30/9/2025, chủ phương tiện có thể thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ từ tài khoản thu phí hoặc phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt).

Để thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản giao thông sẽ được tạo ra từ thông tin trong tài khoản thu phí trước đây, chủ phương tiện chỉ phải đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để liên kết với tài khoản giao thông. Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Tiền còn lại trong tài khoản thu phí sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng đến trước ngày 1/10/2025. Sau ngày 1/10/2025, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được hoàn trả lại cho chủ phương tiện thông qua ví điện tử.

"Tài khoản giao thông không chứa tiền như tài khoản thu phí trước đây. Chủ phương tiện nạp tiền vào phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện thanh toán", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý chủ phương tiện.

Chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC có thể thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vu ePass, thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/

Trong trường hợp gặp vướng mắc, chủ phương tiện có thể liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (ePass).

Nguồn nhandan.vn