Thực đơn 5 món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Trong văn hóa ẩm thực, ngải cứu chiếm một vị trí đặc biệt nhờ tính ấm, vị đắng thanh và mùi thơm đặc trưng. Vào mùa đông, loại rau này không chỉ làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh thời điểm giao mùa.

Rau ngải cứu không chỉ là một loại rau ăn kèm mà còn là một vị thuốc quen thuộc trong Đông y. Đặc biệt vào mùa đông, khi thời tiết lạnh dễ gây ra các bệnh về xương khớp và hô hấp, ngải cứu thường được nhiều người sử dụng hơn.

Lợi ích của rau ngải cứu đối với sức khỏe

Ngải cứu vừa là vị thuốc giúp điều hòa khí huyết, giảm đau, vừa là nguyên liệu món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe.

Ngải cứu chứa nhiều tinh dầu, các flavonoid và chất kháng khuẩn tự nhiên, mang lại những công dụng vượt trội:

Điều hòa kinh nguyệt và giảm đau: Đây là lợi ích nổi tiếng nhất. Ngải cứu giúp thúc đẩy lưu thông máu, giảm tình trạng đau bụng kinh và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Hỗ trợ tiêu hóa: Vị đắng của ngải cứu kích thích tiết dịch vị, giúp ăn ngon miệng hơn và giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu - những vấn đề thường gặp khi chúng ta ăn nhiều thực phẩm giàu năng lượng vào mùa đông.

Giảm đau xương khớp: Nhờ tính ấm và khả năng kháng viêm, ngải cứu thường được dùng để chườm nóng hoặc ăn trực tiếp để giảm đau nhức xương khớp, tê bì tay chân do lạnh.

An thần và giảm stress: Tinh dầu ngải cứu có tác dụng làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ ngon và sâu hơn giữa những đêm đông lạnh giá.

5 món ăn từ ngải cứu tốt cho sức khỏe mùa đông

Để tận dụng tối đa giá trị của ngải cứu, bạn có thể tham khảo 5 món ăn bài thuốc dễ làm sau đây:

Gà ác tần ngải cứu

Đây là món ăn bồi bổ cơ thể sau khi ốm hoặc khi cơ thể bị nhiễm lạnh. Gà ác có tính bình, kết hợp với ngải cứu tính ấm và các vị thuốc bắc như kỳ tử, táo đỏ giúp bổ máu, tăng cường hệ miễn dịch và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Gà ác tần ngải cứu.

Trứng gà chiên (hoặc hấp) ngải cứu

Món ăn đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc giảm đau đầu và đau bụng kinh. Tinh dầu trong ngải cứu hòa quyện với protein từ trứng giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ. Lưu ý nên dùng ít dầu mỡ để giữ được tính thanh đạm.

Tim lợn hầm ngải cứu

Mùa đông thường khiến những người có hệ tuần hoàn kém cảm thấy mệt mỏi, khó ngủ. Tim lợn giàu dinh dưỡng khi hầm cùng ngải cứu sẽ tạo thành bài thuốc an thần, giúp bồi bổ tim mạch và cải thiện giấc ngủ rõ rệt.

Cá chép hấp ngải cứu

Cá chép có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù, khi kết hợp với ngải cứu giúp làm ấm tỳ vị, trừ hàn. Đây là món ăn vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng đau nhức cơ thể do thời tiết lạnh gây ra.

Canh ngải cứu thịt nạc

Nếu bạn muốn một món ăn nhẹ nhàng trong bữa cơm hàng ngày, canh ngải cứu nấu thịt nạc băm là lựa chọn lý tưởng. Món canh này giúp thanh lọc cơ thể, giải cảm nắng lạnh và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Lưu ý khi chế biến

Một bát canh ngải cứu nóng hổi trong ngày đông không chỉ là ẩm thực, mà còn là sự chăm sóc chu đáo dành cho sức khỏe của bạn và gia đình nhưng để ngải cứu không quá đắng và giữ được chất dinh dưỡng, nên vò nhẹ rau với một chút muối rồi rửa sạch trước khi nấu. Khi nấu canh hoặc hầm, không nên đun quá lâu ở lửa lớn để tránh làm bay hơi các tinh dầu.

Hãy sử dụng ngải cứu như một vị thuốc đúng cách và điều độ

Theo Lương y Nguyễn Tùng Lâm, Nhà thuốc Đỗ Minh Đường, dù là thảo dược thiên nhiên, ngải cứu cũng cần được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng và phù hợp với thể trạng từng người. Đặc biệt, những đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, trẻ em, người có bệnh mạn tính cần hết sức thận trọng.

Do đó, dù tốt nhưng không nên lạm dụng ngải cứu. Theo các chuyên gia, người khỏe mạnh chỉ nên ăn từ 1 - 2 lần mỗi tuần. Những người bị rối loạn đường ruột cấp tính, người có bệnh lý về gan, thận hoặc phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu cần đặc biệt cẩn trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Theo suckhoedoisong.vn