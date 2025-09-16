Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn quy mô lớn năm 2025

Ngày 16/9, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty TNHH YIDA Việt Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy lớn năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc cuộc thực tập.

Dự cuộc thực tập có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, xã Cẩm Khê và Công ty TNHH YIDA Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và luyện tập nghiêm túc của các lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc thực tập có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, củng cố các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định của Luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, nhất là kỹ năng ứng phó với cháy, nổ cho người lao động, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”...; chú trọng công tác phòng ngừa, xử lý cháy ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thương vong về người và thiệt hại lớn về tài sản; thường xuyên rà soát, bổ sung và tăng cường thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các công trình trọng điểm, nhất là cơ sở trong khu, cụm công nghiệp...Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; xây dựng, duy trì các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư để hoạt động thực chất, có hiệu quả, phát huy vai trò quần chúng Nhân dân trong bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Các đại biểu tham dự cuộc thực tập.

Tình huống thực tập giả định vào lúc 9 giờ sáng tại khu vực nhà xưởng của Công ty xảy ra sự cố chập điện, lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng với diện tích cháy lớn. Thời điểm này trong xưởng có hàng trăm công nhân đang làm việc, nhiều người bị mắc kẹt, ngạt khói cần được ứng cứu khẩn cấp. Do đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần nhất cách Công ty trên 20km nên sau gần 30 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đầu tiên mới đến được đám cháy. Khi đó diện tích của đám cháy trong khu vực nhà xưởng đã phát triển với diện tích hơn 500m2 và đã lan sang khu vực Kho nguyên liệu với diện tích trên 200 m2. Nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 30 phương tiện chuyên dụng phối hợp với lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản. Sau gần 2 giờ, đám cháy giả định được khống chế, cuộc thực tập đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Nhân dịp này, Công ty TNHH YIDA Việt Nam đã vinh dự nhận được Thư khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức thực hành cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy lớn năm 2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Thư khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công ty TNHH YIDA Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh cuộc thực tập

Huy Thắng