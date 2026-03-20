Tích cực chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đang huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác chuẩn bị cho tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Với mục tiêu tổ chức một mùa lễ hội trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo tuyệt đối an toàn và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các đơn vị liên quan từ tỉnh đến địa phương đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị để đón tiếp đồng bào và du khách thập phương về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trang hoàng chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tại “trái tim” của lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng hiện đang tập trung cao độ cho việc chỉnh trang diện mạo và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. Tại khu di tích sẽ diễn ra các nội dung chính của phần lễ như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh; lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Cùng với đó là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Hội trại văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; liên hoan văn nghệ quần chúng; múa lân sư rồng; trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống; biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ dân tộc...

Theo phân công của Ban Tổ chức, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã và đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo nhà công quán, lắp dựng hệ thống pa-nô, biểu tượng tuyên truyền và bổ sung các biển chỉ dẫn giao thông linh hoạt. Để tạo không gian văn hóa xanh - sạch - đẹp, khu di tích thực hiện trồng bổ sung hoa, cây cảnh tại khu vực sân trước cổng đền chính và sân trung tâm lễ hội, đồng thời rà soát, bảo trì toàn bộ hệ thống điện, nước, các thiết chế văn hóa và công trình vệ sinh công cộng...

Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, Sở VH,TT&DL khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chuẩn bị. Đồng chí Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở cho biết: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tổng thể cũng như các quyết định thành lập bộ máy chỉ đạo xuyên suốt ngày lễ. Đến nay, Sở đã hoàn thành việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức; phê duyệt market sân khấu và kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc; ban hành kế hoạch, điều lệ cho các hoạt động văn hóa, thể thao trọng tâm như liên hoan văn nghệ quần chúng, giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang và các môn thể thao truyền thống... Công tác tuyên truyền trực quan cũng được triển khai đồng bộ với việc thiết kế các mẫu pa-nô, băng rôn, cờ phướn và tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động của lễ hội.

Hòa chung không khí khẩn trương, các ngành và địa phương trong toàn tỉnh đang tích cực triển khai phần việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng dự thảo phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự. Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường lực lượng triển khai công tác quản lý các hoạt động dịch vụ bán hàng, phục vụ đồng bào về dự lễ hội...

Ban Tổ chức khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng sau khi tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, vì vậy yêu cầu tất cả các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mọi nền tảng.

Song song với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và quản lý thị trường được triển khai ở mức cao nhất để giữ vững ổn định giá cả, chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh Phú Thọ thân thiện, mến khách trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế...

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ mang đến một không gian hội tụ tinh hoa, di sản văn hóa dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch sẽ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, khám phá của Nhân dân và du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Đây thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về cội nguồn.

Hương Lan