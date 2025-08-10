Tiếp đà chiến thắng, Đội tuyển nữ Myanmar vươn lên đứng đầu Bảng B

{title}
Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025 gặp Đội tuyển nữ Timor-Leste trên SVĐ Việt Trì. Cú Hat-trick của Đội trưởng Win Theingi Tun đã giúp nữ Myanmar tạm giành lại ngôi đầu Bảng B.
Đội tuyển nữ Myanmar (áo trắng) tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Trận đấu giữa nữ Myanmar gặp nữ Timor-Leste diễn ra với thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc giành cho đội bóng được mệnh danh là “Thiên thần trắng”. Nhiều cơ hội nguy hiểm được Myanmar tạo ra, song phải đến phút 44, các học trò của HLV Uki Tetsuro mới có được bàn thắng mở tỉ số do công của Đội trưởng Win Theingi Tun. 1-0 cũng là lợi thế mà nữ Myanmar tạo ra sau khi hiệp 1 khép lại.
Đội trưởng Win Theingi Tun lập cú Hat-trick vào lưới nữ Timor-Leste.
Sau giờ nghỉ, những “Thiên thần trắng” tiếp tục duy trì thế trận tấn công toàn diện để có được liên tiếp 2 bàn thắng do công của Win Theingi Tun ở các phút 55 và 65 để hoàn tất cú Hat-trick của mình trên sân Việt Trì. Ở phía đối diện, nữ Timor-Leste không thể triển khai bóng tấn công trước sức ép lớn từ nữ Myanmar, thậm chí, đội bóng của HLV Simo Elizabeh còn suýt để thua thêm trong những phút cuối trận.
Đội tuyển nữ Timor-Leste gặp rất nhiều khó khăn trước nữ Myanmar
Kết thúc 90 phút thi đấu trên SVĐ Việt Trì, Đội tuyển nữ Myanmar giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước nữ Timor-Leste. Với kết quả này, thầy trò HLV Uki Tetsuro đã tạm vươn lên đứng đầu Bảng B với 6 điểm có được trước khi cuộc đối đầu tâm điểm giữa Đội tuyển nữ Australia gặp Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines diễn ra vào lúc 19h30 tối nay.
Đại Nguyễn
