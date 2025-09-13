Y tế
Tiếp nhận 100 đơn vị máu từ chương trình “Giọt hồng yêu thương”

Sáng 13/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 2025.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên và người dân tham gia.

Chương trình thu hút sự hơn 100 cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận được 100 đơn vị máu.

Mỗi giọt máu hồng được hiến tặng từ chương trình không chỉ góp phần cứu sống người bệnh nguy cấp, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng; góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Thông qua chương trình nhằm tạo sự lan tỏa tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người.

HỒNG NHUNG


HỒNG NHUNG

