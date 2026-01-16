Y tế
Tiếp nhận 496 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”

Ngày 16/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các xã: Cao Phong, Thung Nai, Mường Thàng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2026.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người lao động tham gia hiến máu tại ngày hội.

Chương trình thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn. Ngày hội hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu quý phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của mỗi cá nhân tham gia. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một cơ hội được tiếp thêm sự sống cho người bệnh, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã thu về 496 đơn vị máu đảm bảo an toàn, chất lượng. Số lượng máu được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để phục vụ cứu chữa người bệnh.

