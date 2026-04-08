Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Ngày 8/4, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm bắt tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Quyết định số 444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, giai đoạn 2025-2030, tỉnh Phú Thọ được giao hoàn thành 62.853 căn nhà ở xã hội. Triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai dự án.

Đến nay, toàn tỉnh có 22 dự án nhà ở xã hội với 17.244 căn hộ. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành với 2.107 căn hộ; 17 dự án đang triển khai với 2.353 căn hộ. Riêng năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành khoảng 4.244 căn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kiểm tra Dự án nhà thuộc Khu thiết chế công đoàn Khu công nghiệp Bá Thiện.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ dự kiến triển khai khoảng 80 dự án nhà ở xã hội, với tổng số 61.276 căn hộ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như quỹ đất chưa phù hợp quy hoạch đô thị, nông thôn; việc bố trí quỹ đất 20% còn vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi phí đầu tư tăng do biến động giá xăng dầu, ảnh hưởng đến kế hoạch huy động vốn của nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xem xét ban hành nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời cho phép giãn tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội phù hợp với thực tiễn. Tỉnh cũng đề nghị sớm ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia nhằm tạo nguồn lực phát triển lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kiểm tra tại Dự án nhà ở xã hội lô XH1, XH2 Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở của người dân sau sáp nhập; tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, cần chú trọng hình thành các khu nhà ở xã hội có vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tăng cường cập nhật giá vật liệu xây dựng, có chính sách hỗ trợ nhà đầu tư khi giá xăng dầu biến động; Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương, nhà đầu tư các giải pháp ứng phó phù hợp.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công 6 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc, gồm: Khu đô thị Việt - Đức Legend City; lô XH1, XH2 Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu; Khu nhà ở xã hội phường Phúc Thắng; nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn Khu công nghiệp Bá Thiện; dự án Thiện Kế Xanh và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Thuý Hường