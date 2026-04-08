Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức

Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Những quan điểm mới, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; quan điểm về phát triển khoa học và công nghệ; định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; cùng các chủ trương, định hướng đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề được truyền đạt có hệ thống, bám sát tinh thần Nghị quyết, đồng thời gắn với yêu cầu thực tiễn của từng lĩnh vực.

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đội ngũ những người làm báo, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức; qua đó phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, lan tỏa các giá trị tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cần được thực hiện nghiêm túc, bài bản, sâu rộng, hiệu quả, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ văn nghệ sĩ và trí thức tiếp tục phát huy trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời, cần gắn việc triển khai Nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh sáng tạo, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lê Minh