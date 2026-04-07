Quyết liệt thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2026

Sáng 7/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành, Ban quản lý dự án các khu vực báo cáo tình hình triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công năm 2026.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Kho bạc Nhà nước khu vực VIII, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc...

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết: Tính đến 31/3/2026, toàn tỉnh còn hơn 12.213 tỷ đồng số dư tạm ứng chưa thu hồi, trong đó, khu vực Hòa Bình chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 8.100 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 384,938 tỷ đồng là nợ quá hạn chưa thu hồi được trong quý I/2026.

Về kết quả giải ngân, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 21.934,940 tỷ đồng; đã giải ngân 2.733,74 tỷ đồng, đạt 12,5% tổng kế hoạch vốn đã giao và bằng 13,7% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2026, trong tổng số 35 dự án dự kiến khởi công mới, đến nay mới có 16 dự án khả quan (đã thẩm định xong chủ trương đầu tư), 6 dự án đang thẩm định, 13 dự án gặp khó khăn, vướng mắc...

Ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, Ban quản lý dự án các khu vực đã làm rõ hơn kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Đặc biệt là việc khai thác nguồn đất đắp cho các công trình, dự án; giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của chênh lệch và biến động giá nguyên vật liệu; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đầu tư công vẫn là động cơ chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó, Ban Quản lý dự án các khu vực Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc phải phối hợp thật chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; giải quyết dứt điểm những khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Để đảm bảo tiến độ giải ngân, thanh toán các dự án đã được bố trí vốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng tiến độ triển khai thực hiện, kế hoạch giải ngân vốn cho từng dự án. Đối với vốn bố trí cho các dự án quyết toán, dự án thu hồi vốn ứng trước, yêu cầu hoàn thành giải ngân thanh toán trước ngày 15/4/2026. Đối với các dự án hoàn thành, khẩn trương thực hiện các thủ tục trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, hoàn thành giải ngân thanh toán trước 30/4/2026. Các công trình chuyển tiếp đến 30/6/2025 phải giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn, đến 30/9/2026 giải ngân đạt 75% kế hoạch vốn và đến 31/12/2026 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định bổ sung 31 dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2026 vào “luồng xanh” để các sở, ngành phối hợp cùng thực hiện; đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã thẩm định xong chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã thẩm định xong chủ trương đầu tư; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian thẩm định dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện đúng các quy định hiện hành về việc tạm ứng vốn. Rà soát các nội dung quy định về tạm ứng vốn trong hợp đồng đã ký kết và đang triển khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý, tạm ứng hợp đồng (thủ tục bảo lãnh tạm ứng, điều khoản của bảo lãnh tạm ứng; điều khoản thu hồi tạm ứng...); quản lý chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Chủ động rà soát tiến độ từng gói thầu, khối lượng thực hiện; đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng hoàn thành. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu. Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý đối với từng dự án, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Trường hợp dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh, điều chuyển vốn theo quy định. Định kỳ (hằng tuần) báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân về cơ quan tổng hợp theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân và các dự án có nhu cầu, có khả năng giải ngân tốt. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, thanh toán vốn đầu tư công nhanh chóng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân. Các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường... chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý các thủ tục chuyên môn liên quan đến dự án...

Đinh Vũ