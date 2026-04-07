Triển khai mô hình kết hợp công tư chăm sóc răng miệng trong trường học

Nhân ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030” (Đề án 5628) của Bộ Y tế, sáng 7/4, tại Trường Tiểu học Tình Cương (xã Hùng Việt), Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với Sở Y tế triển khai mô hình kết hợp công - tư chăm sóc sức khỏe răng miệng trong trường học.

Tham dự chương trình có GS.TS Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 5628 của Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại chương trình.

Triển khai mô hình kết hợp công tư trong chăm sóc răng miệng học đường là sự hợp tác giữa bệnh viện công tuyến trên và các phòng khám tư nhân, nhằm khám, dự phòng và điều trị bệnh răng miệng miễn phí hoặc ưu đãi cho học sinh tại trường. Mô hình này giúp nâng cao nhận thức, giảm tỷ lệ sâu răng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nha khoa học đường. Đây là bước triển khai cụ thể Đề án 5628 của Bộ Y tế, hướng đến mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng cộng đồng, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh tiểu học.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đề án 5628 của Bộ Y tế, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã lựa chọn tỉnh Phú Thọ là địa phương triển khai chương trình. Đây không chỉ là sự hỗ trợ quý báu đối với ngành Y tế Phú Thọ mà còn thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của ngành Y tế vào thực tiễn.

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội khám răng miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Đồng Lương.

Nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế mà là của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội để tổ chức triển khai chương trình hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe răng miệng, đặc biệt là hình thành thói quen cho trẻ em. Các phòng khám răng hàm mặt tư nhân phải tuân thủ nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh và đặc biệt không thương mại hóa các hoạt động mang tính cộng đồng.

Đồng chí mong muốn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng tiên tiến để người dân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cùng nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ khuyến học xã Hùng Việt.

Trong chương trình, đoàn công tác của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã hướng dẫn học sinh thực hành chăm sóc răng miệng đúng cách, tổ chức khám và tư vấn sức khỏe răng miệng miễn phí cho toàn bộ học sinh.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cùng nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ quỹ khuyến học xã Hùng Việt 30 triệu đồng; tặng quà cho Trường Tiểu học Tình Cương và Trường Tiểu học Hùng Việt.

Gia Thái - Hoài Vũ