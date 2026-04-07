Đảng bộ UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026

Chiều 7/4, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; đại diện các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các ban chuyên môn của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026.

Trong quý I/2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là tổ chức thành công các hội nghị quan trọng để thông qua phương án nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, vượt mục tiêu Chính phủ giao, thu ngân sách nhà nước và thu hút vốn đầu tư tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chú trọng. Hoạt động cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được duy trì hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 91,79%. Hiện 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã duy trì trạng thái “xanh”, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên; việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy được tổ chức nghiêm túc. Trong quý I, đã hoàn thành chuyển giao 4 đảng bộ doanh nghiệp với hơn 2.300 đảng viên; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho hàng trăm nhân sự phục vụ công tác cán bộ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, góp phần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,91%.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy UBND tỉnh trong quý I/2026. Đồng thời, nêu những kiến nghị, đề xuất, giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2026.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu: Toàn Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ UBND tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt là tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; tổ chức tốt diễn tập tác chiến phòng thủ tại xã Đồng Lương, để làm điểm cho toàn Quân khu 2.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh điều hành quy trình bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để thực hiện quy trình các bước giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2030 - 2035.

Đinh Vũ