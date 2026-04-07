Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam

Sáng 7/4, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Đức Hinh bày tỏ vui mừng khi được đón Ngài Đại sứ và đoàn công tác đến với tỉnh Phú Thọ. Thông tin đến đoàn về tình hình địa phương, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho biết: Với quy mô diện tích trên 9.300 km2, dân số hơn 4 triệu người và quy mô kinh tế đạt khoảng 16 tỷ USD năm 2025, Phú Thọ hiện là cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh đang tập trung phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ - du lịch, với hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thông thoáng, đặc biệt là thế mạnh về các khu công nghiệp công nghệ cao và tiềm năng du lịch tâm linh, sinh thái.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Jigjee Sereejav.

Đánh giá về quan hệ hợp tác, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhắc lại nền tảng hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Hòa Bình cũ và tỉnh Tuv của Mông Cổ từ năm 2017. Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ mong muốn Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối để mở ra giai đoạn hợp tác mới, đi vào chiều sâu với các đối tác Mông Cổ, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư, thương mại và công nghiệp; du lịch, dịch vụ và giao lưu văn hóa, tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, thể thao để thắt chặt tình hữu nghị Nhân dân.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav trao cuốn sách Bí sử Mông Cổ tặng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Đại sứ Jigjee Sereejav trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Ngài Đại sứ đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất và khẳng định, dù trên cương vị nào cũng sẽ luôn ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Mông Cổ với tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh tương hỗ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chuyến thăm của Ngài Đại sứ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Phú Thọ và Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Phú Thọ, Ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Lê Hoàng