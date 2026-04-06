Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo, quyết liệt triển khai Nghị quyết 57

Ngày 6/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ một số nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57).

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau gần 7 tháng triển khai Kế hoạch số 7316/KH-UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Trung ương giao về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh không có nhiệm vụ chậm muộn hạn trên hệ thống theo dõi của Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng dự thảo danh mục chỉ tiêu, nhiệm vụ thay thế các phụ lục của Kế hoạch số 7316, bảo đảm bám sát chỉ đạo của Trung ương; phối hợp với 18 sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện.

Dự thảo gồm 52 chỉ tiêu, trong đó 26 chỉ tiêu của Trung ương và 26 chỉ tiêu của tỉnh, được phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan theo dõi, kèm theo căn cứ đối chiếu để thuận tiện giám sát, đôn đốc, đánh giá.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo tiến độ một số nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57 tại hội nghị.

Việc cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1025-TB/TU, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 03-KH/BCĐ, trong đó, cập nhật đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đồng thời Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để trình Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành.

Đối với Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn giải quyết đợt 1 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, đề xuất 12 bài toán lớn của tỉnh thực hiện công bố đợt 1 năm 2026 dựa trên cơ sở đề xuất của một số sở, ngành.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành trong triển khai Nghị quyết 57, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tạo ra các sản phẩm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thiết thực, gắn với thực tiễn sản xuất, quản lý nhà nước, có kết quả cụ thể, đo lường được.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện danh mục tổng thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo ý kiến của các đơn vị; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy để thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với Kế hoạch điều chỉnh của Ban Chỉ đạo của tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện. Đồng chí lưu ý các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ hiện trạng, lộ trình thực hiện từng chỉ tiêu theo từng năm.

Đối với danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn giải quyết đợt 1 năm 2026, các sở, ban, ngành rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ mang tính chiến lược, bảo đảm đủ các yếu tố về tính cấp thiết, quy mô và hàm lượng công nghệ, đặc biệt phải tính toán đến nguồn lực thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng đã nghe và cho ý kiến về phương án phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp xã.

Lê Hoàng