Trồng thêm 500 cây xanh trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng 5/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội yêu rác Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) tổ chức chương trình “Hưởng ứng trồng cây xanh - Vì một Việt Nam Xanh”. Tham dự chương trình có trên 300 hội viên, tình nguyện viên đến từ Thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hưng Yên.

Các tình nguyện viên tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hoạt động trồng cây, trồng rừng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng. Qua đó, góp phần xây dựng Khu di tích ngày càng trang nghiêm, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái xanh - sạch - đẹp.

Các tình nguyện viên triển khai thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh khu vực Cổng Công quán.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trồng 500 cây xanh với các loại phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như: sang, hoàng yến, lát hoa, xà cừ trong khuôn viên Khu di tích. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tiến hành cải tạo đất, chăm sóc những cây đã trồng trước đó, đồng thời thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh khu vực từ sân trung tâm lễ hội đến khu vực Cổng Công quán, góp phần giữ gìn môi trường Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn sạch đẹp, văn minh.

Lê Hoàng