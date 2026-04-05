Trồng thêm 500 cây xanh trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng 5/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội yêu rác Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) tổ chức chương trình “Hưởng ứng trồng cây xanh - Vì một Việt Nam Xanh”. Tham dự chương trình có trên 300 hội viên, tình nguyện viên đến từ Thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hưng Yên.
Các tình nguyện viên tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Hoạt động trồng cây, trồng rừng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng. Qua đó, góp phần xây dựng Khu di tích ngày càng trang nghiêm, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái xanh - sạch - đẹp.
Các tình nguyện viên triển khai thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh khu vực Cổng Công quán.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trồng 500 cây xanh với các loại phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như: sang, hoàng yến, lát hoa, xà cừ trong khuôn viên Khu di tích. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tiến hành cải tạo đất, chăm sóc những cây đã trồng trước đó, đồng thời thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh khu vực từ sân trung tâm lễ hội đến khu vực Cổng Công quán, góp phần giữ gìn môi trường Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn sạch đẹp, văn minh.
Lê Hoàng
baophutho.vn Trong không khí chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 5/4, đoàn đại biểu Đảng...
baophutho.vn * Sáng 4/4 (tức ngày 17 tháng 2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Hòa Bình do đồng chí Nguyễn...
baophutho.vn Chiều 3/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm...
baophutho.vn Sáng 3/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương. Cùng dự có đại...
baophutho.vn Sáng 3/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố...
baophutho.vn Sáng 3/4, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo việc xây dựng và ban hành...
baophutho.vn Thực hiện tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, thời gian qua, UBND xã Vĩnh Phú đã tổ chức kiểm tra, rà soát và...