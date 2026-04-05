Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trồng thêm 500 cây xanh trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng 5/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội yêu rác Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) tổ chức chương trình “Hưởng ứng trồng cây xanh - Vì một Việt Nam Xanh”. Tham dự chương trình có trên 300 hội viên, tình nguyện viên đến từ Thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hưng Yên.

Các tình nguyện viên tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hoạt động trồng cây, trồng rừng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các Vua Hùng. Qua đó, góp phần xây dựng Khu di tích ngày càng trang nghiêm, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái xanh - sạch - đẹp.

Các tình nguyện viên triển khai thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh khu vực Cổng Công quán.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trồng 500 cây xanh với các loại phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như: sang, hoàng yến, lát hoa, xà cừ trong khuôn viên Khu di tích. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tiến hành cải tạo đất, chăm sóc những cây đã trồng trước đó, đồng thời thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh khu vực từ sân trung tâm lễ hội đến khu vực Cổng Công quán, góp phần giữ gìn môi trường Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn sạch đẹp, văn minh.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vì một Việt Nam xanh Chương trình Trồng cây thành phố Hà Nội tỉnh Phú Thọ Tình nguyện Trung tâm tổ chức Hải phòng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long