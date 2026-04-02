Xã Vĩnh Phú: Hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm, kiên quyết xử lý, không để phát sinh mới

Thực hiện tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, thời gian qua, UBND xã Vĩnh Phú đã tổ chức kiểm tra, rà soát và phát hiện một số trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các thôn Hồi Cương, Bích Chu.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhiều hộ đã nhận thức rõ sai phạm và tự giác tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phú trực tiếp xuống nắm tình hình các trường hợp vi phạm đất đai.

Chính quyền địa phương kiên quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Từ ngày 31/3 đến 2/4, UBND xã Vĩnh Phú đã huy động lực lượng trực tiếp hỗ trợ các hộ dân tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm, bảo đảm đúng quy định, an toàn và hạn chế tối đa thiệt hại. Việc hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý mà còn tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cùng với đó, UBND xã khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, chây ỳ, không chấp hành. Quan điểm xuyên suốt là xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, bảo đảm trật tự xây dựng, sử dụng đất đúng mục đích; đồng thời tạo nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Kim Liên - Thu Thủy