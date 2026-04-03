Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Tập đoàn TCC và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

Chiều 3/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam Nguyễn Đức Toàn tại buổi làm việc.
Tập đoàn TCC là tập đoàn kinh doanh hàng đầu tại Thái Lan và ASEAN với quy mô 67 tỷ USD, kinh doanh đa lĩnh vực: Bảo hiểm, tài chính, đất động sản; thực phẩm, đồ uống... Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam là công ty con của Tập đoàn TCC, có hệ thuống chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị, bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam như Metro, Mega Market, B’ Smart...
Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế phát triển cũng như những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Tập đoàn đề xuất với tỉnh cho triển khai thực hiện Dự án thương mại dịch vụ tại vị trí giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Lý Thái Tổ (phường Vĩnh Phúc), dự kiến triển khai trong 2 năm 2026 và 2027. Đồng thời, tạo điều kiện, hướng dẫn Tập đoàn nghiên cứu, triển khai Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Việt Trì.
Quang cảnh buổi làm việc.
Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo thực trạng vị trí dự kiến triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhất trí ủng hộ về mặt chủ trương để Tập đoàn TCC và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam triển khai dự án thương mại dịch vụ tại phường Vĩnh Phúc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, phường Vĩnh Phúc rà soát quy hoạch, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để sớm triển khai dự án, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đinh Vũ
