Xã Lương Sơn dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trong không khí chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 5/4, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), lãnh đạo xã Lương Sơn đã báo cáo những thành tựu xã đạt được trong năm 2025 và quý I/2026; đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập xã; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lương Sơn nguyện đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Gia Thái - Hoài Vũ


