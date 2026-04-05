Xã Lương Sơn dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

{title}
{publish}
{head}
Trong không khí chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sáng 5/4, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.
Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.
Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), lãnh đạo xã Lương Sơn đã báo cáo những thành tựu xã đạt được trong năm 2025 và quý I/2026; đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập xã; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.
Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lương Sơn nguyện đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Gia Thái - Hoài Vũ
baophutho.vn Sáng 5/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội yêu rác Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật (Khu di tích lịch...
baophutho.vn * Sáng 4/4 (tức ngày 17 tháng 2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Hòa Bình do đồng chí Nguyễn...
baophutho.vn Chiều 3/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm...
baophutho.vn Sáng 3/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương. Cùng dự có đại...
baophutho.vn Sáng 3/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố...
baophutho.vn Sáng 3/4, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo việc xây dựng và ban hành...
baophutho.vn Thực hiện tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, thời gian qua, UBND xã Vĩnh Phú đã tổ chức kiểm tra, rà soát và...