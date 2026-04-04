Các phường, xã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

* Sáng 4/4 (tức ngày 17 tháng 2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hoà Bình dâng hương tại Thượng cung.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Hòa Bình.

Tại chương trình, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ công đức các Vua Hùng; kính cáo với Tổ Tiên về kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà phường Hòa Bình đạt được sau khi sáp nhập tỉnh và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, địa phương đã giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế tiếp tục phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng kính cáo các Vua Hùng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Trước anh linh Tổ Tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Hòa Bình nguyện phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, gần dân, vì dân; xây dựng phường Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với công đức Tổ tiên, xứng đáng là con cháu Lạc Hồng.

* Sáng 4/4 (tức ngày 17 tháng 2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Cốc đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tưởng niệm các Vua Hùng, tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao dựng nước và giữ nước của Tổ tiên.

Lãnh đạo xã Thượng Cốc dâng hương tại Thượng cung.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu xã Thượng Cốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao dựng nước của các bậc tiền nhân; đồng thời báo cáo trước anh linh các Vua Hùng về những thành tựu mà xã đã đạt được thời gian qua.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt; lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, tiềm năng, lợi thế về du lịch từng bước phát huy; công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống được thực hiện hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Cốc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thượng Cốc tiếp tục đoàn kết, quyết tâm tự lực tự cường phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, làm điểm tựa tinh thần và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Sáng 4/4 (tức ngày 17 tháng 2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân Hòa đã thành kính thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các Vua Hùng.

Lãnh đạo phường Tân Hòa dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung.

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tân Hoà đã từng bước ổn định tổ chức, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được quan tâm.

Lãnh đạo phường Tân Hòa kính cáo các Vua Hùng về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân Hòa nguyện phát huy truyền thống Tiên Rồng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa phường Tân Hoà phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Lê Hoàng