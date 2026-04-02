Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc với đoàn công tác Bệnh viện Quân y 103

Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bệnh viện Quân y 103 về việc phối hợp triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 103.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 cho biết: Thời gian qua, Bệnh viện luôn tích cực triển khai hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Bệnh viện đã tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại nhiều địa phương trong cả nước. Qua đó góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho người có công và các đối tượng chính sách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch về hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026, Bệnh viện Quân y 103 đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ rà soát, lựa chọn cho 1 đối tượng hộ nghèo, 1 đối tượng chính sách trên địa bàn phường Kỳ Sơn để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa (mỗi căn hỗ trợ 80 triệu đồng).

Cùng với đó, Bệnh viện mong muốn phối hợp với lãnh đạo, chính quyền các cấp và các ban ngành của tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại thời điểm bàn giao nhà. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khám, tầm soát bệnh lý tim mạch và ung thư để giúp đỡ các trường hợp mắc bệnh có cơ hội cứu chữa kịp thời...

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Bệnh viện và phát biểu của các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tình cảm của Bệnh viện Quân y 103 đối với Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí đề nghị công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo, bài bản, trong đó đặc biệt coi trọng việc rà soát, lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng, đúng người, đúng hoàn cảnh, góp phần phát huy thiết thực ý nghĩa của chương trình...

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai khảo sát thực tế ngay sau buổi làm việc.

Sở Nội vụ, phường Kỳ Sơn rà soát lại đối tượng, điều kiện, hoàn cảnh xứng đáng, đảm bảo không trùng lặp đối tượng đã được hỗ trợ từ các chương trình khác trước đó. Với mức hỗ trợ 80 triệu đồng mỗi căn nhà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý địa phương cần tăng cường huy động thêm nguồn lực đối ứng từ người thân, dòng họ và cộng đồng để nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm khang trang, bền vững. Đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu khánh thành vào dịp 27/7/2026, hoặc chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 22/12/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần chỉ đạo các đơn vị, địa phương hỗ trợ tối đa về máy móc, phương tiện và nhân lực để cùng tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí, coi đây là cơ hội quý để y tế cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia tuyến Trung ương. Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình.

Lê Hoàng