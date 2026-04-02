Khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 2/4 (tức ngày 15/2 âm lịch), tại Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Hải Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh cùng đông đảo Nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dâng hương tại chùa Thượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh làm lễ tại đền Thỏng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đền Thượng.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Linh thiêng Tây Thiên”. Sau chương trình, các đại biểu cùng Nhân dân thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Thỏng, chùa Thượng, đền Thượng và các di tích khu vực đền Thượng.

Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 2-4/4/2026 (tức 15-17/2 âm lịch), gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như: Lễ cáo, rước kiệu, dâng hương và lễ tạ, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với Quốc Mẫu Tây Thiên. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, gồm các hội thi, trò chơi, trò diễn dân gian gắn với đời sống cư dân nông nghiệp trồng lúa nước từ thời kỳ đầu dựng nước của các Vua Hùng... góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa các dân tộc và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi về trẩy hội Tây Thiên.

Lễ hội Tây Thiên là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của Nhân dân các dân tộc xã Đại Đình và vùng lân cận nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức to lớn của Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu - Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ VII, người đã có công giúp Vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Lễ hội không chỉ là biểu tượng văn hóa truyền thống mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của Nhân dân. Việc tổ chức lễ hội hằng năm bảo đảm trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống và quy định hiện hành có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thuý Hường