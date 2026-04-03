Đẩy nhanh lộ trình sáp nhập và mở rộng không gian phát triển Trường Đại học Hùng Vương

Sáng 3/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Trường Đại học Hùng Vương đã báo cáo việc thực hiện Thông báo số 434/TB-UBND ngày 3/12/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương; Thông báo số 10/TB-UBND ngày 8/1/2026 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tại buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương.

Theo đó, thực hiện công tác quyết toán công trình Nhà A - Khoa Đại học Nông lâm, Trường Đại học Hùng Vương đã cung cấp toàn bộ hồ sơ hiện có của công trình Khối nhà A - Khoa Nông lâm và các hồ sơ có liên quan cho đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh. Nhà trường cũng đã liên hệ với nhà thầu thi công, nhà thầu cam kết sẽ phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Hiện Trường Đại học Hùng Vương đang phối hợp làm việc với Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra đối với công trình Nhà A - Khoa Đại học Nông lâm.

Ngoài ra, nhà trường đã mời một số đơn vị tư vấn đến khảo sát, nghiên cứu hồ sơ để xác định khối lượng xây dựng theo thực tế đến thời điểm dừng thi công làm căn cứ đề nghị quyết toán, tuy nhiên các đơn vị đều từ chối với lý do không thực hiện được.

Về công tác giải phóng mặt bằng, nhà trường đã làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ và các phường liên quan; thống nhất triển khai việc kiểm tra, rà soát, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa hoàn trả mặt bằng sạch cho trường. Trường đã thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh dự án tổng thể báo cáo Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với công tác điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hùng Vương, nhà trường đã tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh dự án tổng thể theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ và trình Sở Xây dựng thẩm định. Trường đã nghiên cứu tổng thể các yếu tố tác động sau sáp nhập và định hướng phát triển của nhà trường, báo cáo UBND tỉnh đề nghị mở rộng diện tích nhằm đáp ứng quy mô đào tạo trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và chuyển lĩnh vực sư phạm thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Đại học Hùng Vương.

Theo phương án, sau sáp nhập, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học; đồng thời bổ sung nhiệm vụ đào tạo sư phạm, ngoài sư phạm một số ngành trình độ cao đẳng, trung cấp. Cơ sở đào tạo được bố trí theo mô hình đa cơ sở, giữ nguyên trụ sở chính và sử dụng thêm cơ sở của các đơn vị sáp nhập.

Việc sắp xếp đội ngũ được thực hiện theo nguyên tắc kế thừa, ổn định, bảo đảm quyền lợi của viên chức, người lao động; toàn bộ giảng viên, người lao động của các trường được tiếp nhận, bố trí theo vị trí việc làm phù hợp...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và sớm triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ và các phường Vân Phú, Việt Trì triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, huy động sự phối hợp của lực lượng Công an; đặc biệt cần rà soát và tính đến phương án cưỡng chế, nhất là đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng không trả mặt bằng.

Liên quan đến việc đề xuất mở rộng diện tích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, định hướng để mở rộng diện tích trong thời gian tới là cần thiết, tuy nhiên nhà trường cần phải tính toán chi tiết cụ thể, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án mang tính khả thi.

Về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Xây dựng chủ trì trong công tác điều chỉnh tổng thể dự án, có trách nhiệm hướng dẫn Trường Đại học Hùng Vương triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Về đề án sáp nhập Trường Đại học Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao nhà trường chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức làm việc, thống nhất chủ trương, quan điểm triển khai, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành; đồng thời rà soát, sắp xếp đội ngũ theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện đối với các vị trí lãnh đạo quản lý và giảng viêng. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án đề xuất cụ thể, rõ ràng, thể hiện đầy đủ trong đề án.

Trong quá trình xây dựng đề án, Trường Đại học Hùng Vương cần xác định rõ mô hình đào tạo, phương án tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện thực tế; rà soát, điều chỉnh mã ngành đào tạo trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường lao động, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và định hướng phát triển lâu dài của nhà trường sau sắp xếp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các trường thuộc diện sáp nhập phải khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, tổ chức bộ máy và nhân sự trước khi triển khai sáp nhập. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, giảng viên.

