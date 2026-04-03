Sớm hoàn thiện nghị quyết hỗ trợ vận tải công cộng bằng xe buýt

Sáng 3/4, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo việc xây dựng và ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì cuộc họp.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có quy mô diện tích hơn 9.000 km2 với dân số trên 4 triệu người. Mạng lưới giao thông của tỉnh đa dạng, trải dài với tổng chiều dài hơn 30.000 km đường bộ. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm lựa chọn các tuyến xe buýt được đánh giá là cần thiết, phù hợp với thực tiễn phát triển.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh. Nội dung bao gồm các quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, điều kiện được hỗ trợ; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đầu tư mua sắm phương tiện xe buýt mới phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện, điều khoản thi hành và các quy định xử lý trong trường hợp chủ dự án sử dụng vốn vay không đúng mục đích...

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Việc sớm ban hành chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy phát triển giao thông công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên, Nghị quyết cần được xây dựng trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cũng yêu cầu làm rõ số lượng tuyến xe buýt trên toàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ, xác định cụ thể khung mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua trong thời gian sớm nhất.

Lê Minh