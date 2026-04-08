Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp

Ngày 8/4, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng THADS tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, văn bản chỉ đạo quan trọng, tạo hành lang chính trị, pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ cho toàn hệ thống.

Kết quả thi hành án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Toàn tỉnh đã thi hành xong trên 7.400 việc, đạt trên 47% về việc, vượt tiến độ theo chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, khối lượng công việc vẫn lớn, với tổng số gần 20.000 việc phải giải quyết, tương ứng số tiền trên 6.200 tỷ đồng; trong đó, thụ lý mới gần 10.000 việc.

Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có chuyển biến rõ nét, với số tiền thu hồi đạt trên 7,8 tỷ đồng, góp phần quan trọng bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 100% công chức được cấp chữ ký số; hàng nghìn hồ sơ, tài liệu được số hóa, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở. Các đoàn công tác được tổ chức làm việc trực tiếp tại 100% đơn vị, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, ngành thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng thi hành án dân sự UBND tỉnh tỉnh Phú Thọ Theo dõi 6 tháng đầu năm Ban thường vụ tỉnh ủy Kỷ cương hành chính ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết khiếu nại tố cáo Kết quả
