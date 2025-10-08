Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng 8/10, tại xã Yên Lạc, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, an ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Lê Tất Hiếu - Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội, Viện Phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Trần Văn Tiến - Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri của các xã: Yên Lạc; Tam Hồng; Nguyệt Đức; Liên Châu; Tề Lỗ.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các ĐBQH tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri của các xã: Yên Lạc; Tam Hồng; Nguyệt Đức; Liên Châu; Tề Lỗ

Tại hội nghị, đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung thay mặt đoàn đã thông báo các nội dung diễn ra tại Kỳ họp thứ 10; báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2025; tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 9 đến nay.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 12/12. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như: Xem xét Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025; quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2026...

Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri được gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh: Sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đến nay, công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ được tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan theo quy định. Cán bộ, công chức ở từng vị trí công tác đã nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ với tinh thần gần với Nhân dân, sát với Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ...

Đại diện cử tri xã Liên Châu có ý kiến gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh về đầu tư mở rộng tuyến tỉnh lộ 303 và hệ thống giao thông nông thôn

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các nội dung: Quốc hội và Chính phủ cần có cơ chế đặc thù để quy hoạch, tổ chức và phát triển các làng nghề theo hướng tập trung, hiện đại, nhất là đối với các xã có làng nghề phát triển mạnh nhằm hạn chế tình trạng sản xuất và kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, mất mỹ quan và mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý trạm bơm tiêu úng Nguyệt Đức bố trí người trực để chủ động bơm hút nước chống ngập úng cho các xã xung quanh khi có mưa bão. Một số cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, sớm tăng lương, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, CCVC sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm đầu tư mở rộng tuyến đường tỉnh 303; hệ thống giao thông nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nước sạch cho các địa phương; các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không để phát sinh điểm nóng tại cơ sở...

Đại diện cử tri xã Yên Lạc gửi đến Đoàn ĐBQH Quốc hội ý kiến về chế độ lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, CCVC

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị lãnh đạo một số sở, ngành trực tiếp giải đáp các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngoài thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Hoàng Nga