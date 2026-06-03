Tiêu hủy 29 con lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và tai xanh tại xã Lai Đồng

UBND xã Lai Đồng vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 29 con lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chuyên môn xã Lai Đồng tiến hành tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, khoảng 18 giờ ngày 31/5, anh Ngô Trần Thành Thọ (trú tại xã Sông Lô) nhận vận chuyển 29 con lợn giống từ khu vực nút giao Văn Quán IC6 của một người tên Sỹ để giao cho anh Trần Văn Tiến ở khu Đồng Than, xã Lai Đồng với mục đích để chăn nuôi.

Trong quá trình tiếp nhận, anh Trần Văn Tiến yêu cầu lái xe xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch thú y đối với đàn lợn. Tuy nhiên, lái xe không cung cấp được các giấy tờ theo quy định. Nghi ngờ đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, anh Tiến đã báo cho chính quyền địa phương và Công an xã để kiểm tra, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 1/6, Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ thông báo đã phát hiện 1 mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi, 1 mẫu dương tính với vi rút PRRS dòng Bắc Mỹ (bệnh tai xanh) đối với số lợn trên. Chính quyền địa phương và Công an xã niêm phong xe ô tô cùng số lợn trên để giải quyết theo quy định.

Để phòng tránh bệnh dịch lây lan, ảnh hưởng đến chăn nuôi của xã, ngày 2/6, UBND xã Lai Đồng đã phối hợp với lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn tiến hành tiêu hủy số lợn trên theo đúng quy định.

Khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận chuyển để tránh lây nhiễm.

Qua vụ việc, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khuyến cáo người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài làm giảm sức đề kháng. Đồng thời, cần bổ sung vitamin, khoáng chất để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi; khi phát hiện dấu hiệu bệnh phải kịp thời báo cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không giấu dịch, bán chạy hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Chi cục cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, tránh gây thiệt hại cho hoạt động chăn nuôi của tỉnh.

Quân Lâm