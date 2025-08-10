Tìm ra cách phân hủy hóa chất vĩnh cửu bằng ánh sáng Mặt Trời

Các nhà nghiên cứu Australia đã phát triển một vật liệu mới có khả năng sử dụng ánh sáng Mặt Trời để phân hủy các “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) độc hại trong nước thành fluoride vô hại. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm PFAS trên toàn cầu.

PFAS là một nhóm hóa chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chống dính như chảo chống dính, bọt chữa cháy và vải chống thấm nước.

Theo một thông cáo báo chí của Đại học Adelaide, những hóa chất này rất bền, không bị phân hủy trong môi trường và có khả năng tích tụ trong cơ thể con người. Hơn 85% người dân Australia tham gia nghiên cứu được cho là có PFAS trong máu.

Sự tích tụ PFAS có liên quan với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm ung thư, vô sinh và rối loạn phát triển. Do đó, các hướng dẫn về nước uống mới đã giảm giới hạn an toàn của PFAS xuống chỉ còn vài nanogram mỗi lít.

Trong nghiên cứu này, nhóm của tiến sĩ Cameron Shearer tại Đại học Adelaide đã phát triển một loại chất xúc tác đặc biệt, giúp nhắm vào các nguyên tử fluor trong hợp chất PFAS để phân hủy hoàn toàn chúng. Sau quá trình phân hủy, fluoride thu hồi được có thể tái sử dụng trong các sản phẩm như kem đánh răng hoặc phân bón, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Các vật liệu mới này có thể tích hợp vào các hệ thống xử lý nước, giúp bắt giữ và cô đặc PFAS trước khi chúng bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng Mặt Trời.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tập trung cải thiện độ bền của vật liệu để phù hợp với các ứng dụng quy mô lớn trong tương lai, mở ra khả năng xử lý hiệu quả ô nhiễm PFAS trên diện rộng.

Nguồn baotintuc.vn