Tín hiệu tích cực cho tăng trưởng năm 2026

Ngay những ngày đầu năm 2026, bức tranh sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Không khí làm việc khẩn trương tại các khu, cụm công nghiệp, cùng sự sôi động của thị trường tiêu dùng dịp Tết Dương lịch, cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang khởi động năm mới với nhịp độ tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026.

Tại các khu công nghiệp trọng điểm, nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Lượng lao động quay trở lại nhà máy đạt tỷ lệ cao, dây chuyền sản xuất được vận hành liên tục để kịp tiến độ các đơn hàng đầu năm. Một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết đơn hàng đã được ký kết từ cuối năm 2025 và kéo dài sang quý I/2026, nhất là ở các nhóm ngành điện tử, cơ khí, dệt may và chế biến gỗ. Việc không để đứt gãy chuỗi sản xuất trong thời điểm chuyển giao năm cũ – năm mới đang góp phần giữ nhịp tăng trưởng ổn định cho khu vực công nghiệp.

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo tiến độ cho các đơn hàng sớm của đối tác

Ông Lê Hồng Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH Cosmos 1 (KCN Thụy Vân, phường Nông Trang) cho biết: Năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục duy trì các đơn hàng hiện có, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất. Thay vì cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp tập trung đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm.

Cùng với sản xuất, thị trường thương mại – dịch vụ dịp Tết Dương lịch diễn ra sôi động, sức mua tăng so với ngày thường. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng khách mua sắm tăng rõ rệt, tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống và quà biếu. Việc tiêu thụ hàng hóa thuận lợi không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng doanh thu mà còn tạo dòng chảy hàng hóa thông suốt, kích thích sản xuất ngay từ đầu năm.

Theo đại diện Siêu thị GO! Vĩnh Phúc: "Để chuẩn bị cho các dịp cao điểm cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Siêu thị GO! Vĩnh Phúc đã chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hóa thiết yếu với lượng dự trữ tăng từ 10 - 30% để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tập trung vào nhóm hàng lương thực thực phẩm, hàng bình ổn thị trường; chuẩn bị hệ thống kho bãi để dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Trước đó, đơn vị cũng đã đàm phán, làm việc với các nhà cung cấp để thu mua sản lượng lớn và bảo đảm giá thành đầu vào ổn định. Ngoài ra, siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cuối năm hấp dẫn, nhằm kích cầu mua sắm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng".

Tại các siêu thị lớn trong tỉnh, không khí nhộn nhịp cho thấy sức mua của người dân có nhiều tín hiệu tích cực

Những tín hiệu tích cực này càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh năm 2025 khép lại với kết quả tăng trưởng ấn tượng. GRDP của tỉnh ước tăng 10,5%, cao nhất từ trước đến nay, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính. Thương mại - dịch vụ duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Đây là nền tảng để Phú Thọ bước vào năm 2026 với kỳ vọng tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, bền vững hơn.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, công nghiệp và thương mại không chỉ đóng góp trực tiếp vào GRDP mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Hoạt động sản xuất ổn định giúp bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; thương mại phát triển thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng thu ngân sách, kích thích tiêu dùng trong xã hội. Chính vì vậy, việc duy trì nhịp độ sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm được xác định là yếu tố then chốt để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, ngành Công Thương và các địa phương đã chủ động rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác bảo đảm điện cho sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, hỗ trợ kết nối thị trường tiếp tục được chú trọng. Đồng thời, các giải pháp bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại được triển khai đồng bộ, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định.

Ở cấp địa phương, nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, mặt bằng, thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông, logistics đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Đây là yếu tố quan trọng để mở rộng không gian phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.

Thực tế cho thấy, tinh thần chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp đã được thể hiện rõ trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Thay vì chờ đợi tổng kết quý, nhiều vấn đề được xử lý ngay từ đầu năm, đầu tháng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, nắm bắt cơ hội thị trường. Sự vào cuộc kịp thời này được cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ đánh giá là yếu tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Với những tín hiệu khởi sắc từ sản xuất công nghiệp và thương mại, Phú Thọ đang có bước chạy đà thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026. Khi các động lực chính của nền kinh tế được khơi thông và phát huy hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm, triển vọng duy trì đà tăng trưởng cao, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh càng trở nên rõ nét hơn. Đây chính là cơ sở để Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm sáng phát triển của khu vực trung du và miền núi phía Bắc trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quang Nam