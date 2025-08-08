Tỉnh Phú Thọ có 3 dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cả nước có 80 công trình, dự án lớn được khởi công, khánh thành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Tại tỉnh Phú Thọ có 3 công trình, dự án được lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành trong dịp này, gồm: Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên; Dự án Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên - điểm đến của các nhà đầu tư

Để bảo đảm các điều kiện và tổ chức lễ khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh được trang trọng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là về mặt bằng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công theo tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp” hoàn thành các công trình, hạng mục đúng thời gian quy định. Tính đến thời điểm này, 3 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để khởi công, khánh thành theo quy định vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, tại Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, thời gian qua, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giao đất giai đoạn I, hoàn thiện các thủ tục pháp lý như báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế phòng cháy chữa cháy, báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép xây dựng. Đồng thời, đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công diễn ra trang trọng được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước.

Theo thông tin từ Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park, Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên có diện tích 295,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 200,41 ha, chiếm trên 69% thuộc địa phận 2 xã Bình Nguyên và Xuân Lãng. Dự án được phát triển theo hướng xanh - thông minh - bền vững, tích hợp đầy đủ các yếu tố hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn môi trường quốc tế do CNCTech Industrial - nhà phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam thi công với hệ sinh thái giải pháp toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Khi hoàn thiện hạ tầng, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên sẽ là một trong những cứ điểm sản xuất hiện đại bậc nhất miền Bắc thu hút đa dạng ngành nghề, bao gồm điện tử, công nghệ, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics; trong đó, một phân khu riêng biệt đã được quy hoạch dành cho ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu thế sản xuất thông minh.

Với Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, đến thời điểm này, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã hoàn thành công trình và đang phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, bàn giao dự án, bảo đảm về mỹ quan, chất lượng công trình.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc - địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân Yên Lạc và các khu vực xung quanh

Đồng chí Tạ Văn Hùng - Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cho biết: Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được khởi công vào cuối năm 2023 với tổng diện tích hơn 1.906,9 m2, tổng mức đầu tư trên 313,3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có quy mô 250 giường bệnh do 7 liên danh nhà thầu thi công, gồm các hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, điều hành (5 tầng); nhà điều trị nội trú (7 tầng); nhà khoa truyền nhiễm; nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Để dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đúng cam kết, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc luôn chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Hằng tuần, hằng tháng, bộ phận quản lý dự án Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tổ chức các cuộc họp giao ban với nhà thầu tại công trường thi công để kiểm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, đôn đốc các cán bộ quản lý dự án của Ban cũng như các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai; yêu cầu các nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thi công khoa học, phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà thầu khác để hạn chế tối đa việc chồng lấn, bảo đảm tiến độ thực hiện theo cam kết.

Để lễ khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc diễn ra trang trọng, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tại buổi kiểm tra thực địa dự án cuối tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao công trình. Phối hợp với UBND xã Yên Lạc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành trang trí cờ hoa, cổng chào mừng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng. “Chúng tôi cam kết, ngay sau lễ khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực để thi công xong các hạng mục thuộc giai đoạn II của dự án trong tháng 12/2025, gồm: Sảnh cấp cứu nhà kỹ thuật nghiệp vụ; Nhà khoa truyền nhiễm; Nhà thường trực; cổng chính, cổng phụ; hệ thống tường rào và hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào” - đồng chí Tạ Văn Hùng chia sẻ.

Còn tại Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chủ động, tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành và tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca, 4 kíp” của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, dự án đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như: Nội thất, thi công lắp đặt thiết bị và công trình phụ trợ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được đầu tư theo hướng hiện đại, với 1.000 chỗ ngồi

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có diện tích gần 18.000m2, tổng mức đầu tư gần 426 tỷ đồng, với 1.000 chỗ ngồi. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022 tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái. Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng, nguồn vốn, nhân lực... Tuy nhiên, với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên công trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết chất về lượng công trình và bảo đảm hoàn thiện dự án theo đúng mốc thời gian đề ra.

Sau hợp nhất, việc tỉnh Phú Thọ mới lựa chọn 3 công trình, dự án trên để khởi công và khánh thành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với các điểm cầu trên cả nước dự kiến diễn ra vào ngày 19/8/2025 không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam mà còn tạo điểm nhấn, sức hút mới của Phú Thọ trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tăng trưởng kinh tế; trong gìn giữ, phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc, trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Nguồn phutho.gov.vn